На CSTB’Telecom&Media’2018 состоится спецпроект OTT.MARKET/OTT.FUTURE

Уникальный проект состоит из двух частей: OTT.Market – специальная экспозиция в рамках выставки CSTB’Telecom&Media, посвященная возможностям OTT – от услуг до решений, и OTT-Future – форум специалистов, создающих тренды. Мероприятие, организованное МИДЭКСПО и Ассоциацией Интернет видео, пройдет 31 января в рамках выставки и форума CSTB.Telecom&Media’2018.

Специалисты сферы телекоммуникаций с интересом следят за развитием OTT технологий, меняющих наше представление о телевидении. OTT как способ доставки контента, заключающийся в передаче видео через интернет напрямую, расширяет области использования и постоянно совершенствуется с целью развития классических ТВ-сервисов и удовлетворения постоянно повышающихся запросов пользователей.

В рамках OTT.Market лидеры рынка представят уникальную экспозицию, посвященную полному спектру услуг и решений для внедрения OTT сервисов для заказчиков с разными потребностями и ресурсами, в том числе системной интеграции, контенту, платформам и устройствам, технологическим решениям. В экспозиции принимают участие такие компании, как OKKO, Peers.tv, Смотрёшка, NPAW (Nice people at work), VIMMI, Akamai, CDNvideo, Vintera.TV, 24часаТВ, Майкроимпульс, NGENIX, G—Core Labs, NeuLion, EPG Service, Инвентос.

В этом году основными темами Форума OTT.Future станут подведение итогов 2017 года и формулирование основных тенденций года наступившего. Основные игроки рынка обсудят возможности использования OTT услуг, а также разберут конкретные бизнес-кейсы с целью обмена опытом принятия удачных технологичных и маркетинговых решений. Модератором Форума OTT.Future выступит Алексей Бырдин, генеральный директор Ассоциации Интернет-видео.

Откроет Форум круглый стол, посвященный рынку VOD/OTT TV «Предварительные итоги 2017 года: цифры, тенденции, ощущения». Ведущие российские аналитики подведут основные итоги деятельности участников рынка за 2017 год, а также обсудят изменения в составе игроков отрасли, например, в соотношении российских и зарубежных компаний. Поговорят о росте платной модели и сегмента SVOD, о легальном вещании федеральных каналов в OTT, тенденциях рынка видеорекламы и ситуации на рынке Smart TV. В дискуссии примут участие Константин Анкилов, генеральный директор «ТМТ Консалтинг», Дмитрий Колесов, директор департамента ТВ и контента J’son & Partners Consulting, Денис Кусков, генеральный директор агентства TelecomDaily, Карен Казарян, главный аналитик РАЭК и Дарья Феоктистова, маркетолог-аналитик iKS-Consulting.

Каким стал 2017 год для рынка видеоконтента, его неожиданные результаты и неоправданные надежды обсудят участники следующего круглого стола «Рынок видеоконтента глазами игроков — итоги 2017, ожидания 2018». Алексей Бырдин задаст общий тон дискуссии, выступив с докладом «Дайджест отраслевого регулирования в 2017 г. и первые итоги работы «закона о зеркалах»«. В работе круглого стола примут участие Олег Туманов, ivi, Виктор Чеканов, Megogo, Денис Горшков, Amediateka, Андрей Кушнарев, Megalabs, Иван Гродецкий, OKKO, Ирина Стацуло, Peers.tv, и представитель Ростелеком. Эксперты затронут наиболее актуальные вопросы, в том числе влияние борьбы с пиратством на рынок, SVOD и интеграцию с операторами.

В завершение секции – примеры реализованных проектов в рамках потока «Лучшие рыночные практики и разработки». Слушателей ждет разбор реальных кейсов всем известных компаний и честная аналитика успешных решений в технологиях, маркетинге и контентной политике. Свои проекты презентуют компании Getshop TV, NGENIX, Медиалогистика, Android TV, SPB TV, Lifestream, Яндекс, Майкроимпульс, Инетра, Teleport, Триколор ТВ, Start.ru, НТВ-ПЛЮС, Megogo, ОККО, ivi, Мегалабс.

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