Я с большим уважением отношусь к Роману Химичу и с неизменным интересом читаю его статьи. Но статья «Кто валит 4G» вызвала недоумение.

Очевидно, что мотивы Романа при написании статьи были созидательными, направленными на поддержку развития 4G в Украине, что следует из названия. Однако ряд утверждений и выводов, которые делает Роман, представляются мне спорными, а в ряде случаев сомнительными. Я считаю себя не меньшим экспертом в телекоме, чем Роман, поэтому хочу прокомментировать озвученные тезисы.

1 В попытке обвинить нас Роман забывает, что именно наша компания (Vodafone Украина, — прим.ред.) является одной из лучших на рынке по внедрению принципов цивилизованного ведения бизнеса в Украине, которая первой воплотила много элементов и международных стандартов, использовав практики всех своих учредителей, начиная со времен UMC, и заканчивая Vodafone Group. В основу бизнеса компании изначально был заложен крепкий европейский фундамент. Как на публичную компанию, на нашу деятельность в Украине распространяется действие не только американского, но и британского законодательства, более требовательного и строгого в отношении правил ведения бизнеса. В нашей компании никогда не было родственников президентов, владеющих акциями компании, как у некоторых. Генеральный директор нашей компании не приезжает в магазины конкурентов и не опускается до скрытой рекламы там своих услуг. На западе подобное поведение считается неэтичным и недопустимым. Мы всегда боролись за рынок честно. И ни у кого нет оснований обвинять нас в обратном.

2 Как эксперт я не вижу реальных угроз проведению конкурса 4G. Каждый из операторов борется за свои интересы, это естественно. Это конкуренция, а не кризис. Распределение лотов таково, как решила НКРСИ. Но какое бы решение комиссия не приняла, где бы она не расположила дополнительные лоты, обязательно кто-то из операторов остался бы недоволен.

Операторам был бы наиболее выгоден вариант, при котором дополнительные лоты располагались бы впритык к их гарантированным диапазонам. Но при таком расположении денег в бюджет было бы собрано меньше, т.к. каждый оператор «боролся» бы за «свой» лот. Ясно также, что именно такое распределение могло быть определено как сговор между операторами и НКРСИ. Очевидно, это была одна из причин, почему регулятор не пошёл на этот вариант.

3 Я согласен с Романом в том, что самым правильным вариантом распределения частот был бы принцип generic lots. Этот подход, который применяют европейцы, был бы идеальным для Украины. Потому что в данном случае, все операторы, и даже гипотетический четвертый, на которого все намекают, были бы в абсолютно одинаковых условиях. Но этот вариант не обсуждался. Операторы не предлагали принцип generic lots, потому что в этом случае им пришлось бы заплатить за частоты больше. Почему НКРС его не озвучила – не знаю. Но конкурс уже объявлен.

4 Возникает другой вопрос: почему крик о расположении лотов поднялся только сейчас? Текущее расположение лотов было изначально озвучено НКРСИ на рабочей группе.

Но на рабочей группе Киевстар ни разу не ставил и вопрос о том, что базовые станции (БС) с одним передатчиком не охватывают полосу более 45 МГц. Никто не озвучивал это как проблему. Мы не озвучивали только лишь потому, что, во-первых, НКРСИ предложила расположение рядом с нашим диапазоном. А, во-вторых, даже если бы лоты располагались с левого края диапазона, хотел бы обратить внимание Романа на то, что на большинстве наших БС есть по два передатчика. Исторически у нас было намного меньше частот, чем у Киевстара, а абонентов достаточно много. По этой причине мы вынуждены были доустанавливать вторые передатчики, и не скулили, а молча это делали. Теперь Киевстару придется делать то же самое. Почему нет? Какие же это неравные условия? Это опять-таки честная конкуренция.

5 Я считаю, в этой ситуации надо искать не внешние причины – сговор Vodafone с НКРСИ, или сговор с В.Гройсманом, или происки поставщиков… Все знают, кому свойственна подобная всеобвиняющая позиция, выраженная в крайне эмоциональной форме, которая просматривается и в статье Романа. Я полагаю, что главную причину надо искать внутри компании Киевстар.

Имея более 50% частотного ресурса, Киевстар всегда добивался от НКРСИ технологической нейтральности. Это дало бы ему существенное преимущество над Vodafone и lifecell. Киевстар никому и никогда не шел навстречу, как утверждает Химич, он был вынужден это сделать. Его вынудили поделиться ресурсом, потому что в противном случае регулятор не согласился бы на технейтральность. Очевидно, в расчете на большее количество частот в диапазоне 1,8 ГГц и технейтральность в 900 МГц, ослепленный жаждой поскорее получить максимальные преференции над конкурентами, Киевстар, вероятно, забыл о некоторых технологических ограничениях, которые необходимо было принимать во внимание, в частности, что БС с одним передатчиком не захватывает полосу 45 МГц. Недавние увольнения в компании неслучайны и, возможно, связаны с этой причиной. Откровенно говоря, я ожидал, что Киевстар добьется своего, и частоты будут расположены между диапазонами Киевстар и Vodafone. Для нас это тоже было бы выгодно из-за меньших затрат на рефарминг.

6 Обвинения должны быть доказательны и обоснованы. Голословность и эмоциональность не приличествуют ни топ-менеджеру с небольшим опытом работы в телекоме, ни эксперту рынка, который хорошо в нем разбирается.

В условиях свободного конкурентного рынка несерьезно обвинять конкурента в том, что он обвалил рынок и не дал кому-то повышать цены. Это рыночная конкуренция. Кто хочет поднимать цены – пусть поднимает. Мы хотим снижать, и договариваться ни с кем не собираемся. Это наше право. А обвинять нас в том, что мы честно конкурируем и не идём на сговор, по меньшей мере, некорректно.

Также уважаемый эксперт рынка, сам ли, по чьей ли подсказке, обвиняет нас в том, что мы, якобы, коррупционно работаем с государством. Основание: Киевстар и lifecell оштрафовали за посекундную тарификацию, а нас нет.

Повторю, я с уважением отношусь к Роману Химичу, но прежде чем обвинять кого-то, стоит потрудиться и почитать, за что операторов наказали. И за что нас не наказали. Предметом расследования был не учет, посекундный или поминутный, а информирование абонентов о тарификации. Оштрафовали Киевстар и lifecell не за тарификацию, а за неправдивую информацию и введение абонентов в заблуждение. Мы используем такой же порядок тарификации, как Киевстар и lifecell, но открыто об этом говорим абонентам. Поэтому нас не оштрафовали.

7 Роман в своей статье поставил вопрос «Кто валит 4G?». Вполне очевидно, не тот, кто готов в нем участвовать в любых условиях и при любом раскладе. Мы не настаивали ни на одном из возможных расположений лотов. Мы не бегали в НКРСИ, пытаясь получить себе преференции, в отличие от других операторов.

Хочу обратить внимание уважаемого Романа на то, что не только Киевстар является донором и отдает 15 МГц на конкурс. Мы тоже являемся донором, отрываем от себя 3,6 МГц. И мы так же, как Киевстар, должны бороться за свои же частоты.

Если вдруг мы не выиграем ни одного лота, нам придется идти на колоссальные инвестиции, чтобы не допустить деградации нашей 2G сети. Для нас ситуация не так хороша, как пытается ее представить Химич. Есть много рисков. Однозначные преференции от конкурса получит lifecell, у которого окажется больше частот, чем он сдает.

Похоже, валит 4G тот, кто пытается сорвать конкурс и сделать виноватыми всех вокруг.

И все же я уверен, что тендер состоится. Даже если Киевстар рискнёт судиться с государством, это лишь задержит конкурс и внедрение 4G в Украине, но процесс не остановит.

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