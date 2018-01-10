IHS Markit: в ноябре 2017 года объёмы поставок OLED-телевизоров продемонстрировали рекордные показатели

На фоне падения цен на бытовые модели телевизоров мировые объёмы поставок телевизоров с дисплеями на органических светодиодах показали (OLED) годовой рост на уровне 133%, установив в ноябре 2017 года – в период подготовки к сезону зимних праздников – новый месячный рекорд в 270 000 единиц.

Данный рост был отмечен на фоне падения цен, благодаря которому 4K/OLED-телевизор с диагональю 55-дюймов стал доступен большому количеству покупателей, решивших раскошелиться к праздникам на модель хай-энд класса, сообщает агентство IHS Markit.

Общие объёмы поставок телевизоров с жидкокристаллическими дисплеями в ноябре немного снизились – примерно на 1,6% за месяц – упав до отметки в 24.4 миллиона штук, что связывают с падением в Соединённых Штатах так называемого «спроса Чёрной Пятницы» в сравнении с предыдущим годом. Общие объёмы поставок OLED-телевизоров в период с января по ноябрь 2017 года превысили 1,3 миллиона штук. Если прибавить к этой цифре оценочные данные за декабрь, то можно допустить, что в целом за 2017 год на рынки было поставлено более 1,4 миллиона OLED-телевизоров.

«В 2017 году общая картина на рынке брендов, продающих OLED-телевизоры, серьёзно изменилась, поскольку такие модели начали продавать Sony, Toshiba и многие другие ведущие компании, – заявил ассоциированный директор IHS Markit Кен Парк. – Рост числа доступных моделей OLED-телевизоров, в особенности – моделей производства японских и европейских брендов, усилил конкуренцию и повлиял на ценовую политику на рынке OLED».

В 2016 году на рынке OLED-телевизоров доминировала компания LG Electronics – на её долю пришлось около 92% всех проданных моделей. Большую часть оставшихся поставок составляли телевизоры производства нескольких китайских брендов. В неделю, предшествую Чёрной Пятнице 2017, а также в неделю, последовавшую за ней, компания снизила цены на 55- и 65-дюймовые модели 4K/OLED-телевизоров нижней линейки (серия B7) на 200 долларов. В частности, цена самой нижней модели – 55B7 – составила 1 499 долларов.

В ноябре на долю компании LG пришлось наибольшее количество поставок OLED-телевизоров, а месячный рост составил 31%. Общий рост поставок OLED-телевизоров с диагональю 55 дюймов составил – в сравнении с предыдущим годом – 123%. В сегменте же 65-дюймовых моделей годовой рост составил 157%.

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