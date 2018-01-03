Mediasat уже рассказывал читателям об уникальном телеканале «Возрождение», который во время кризиса мог похвастаться ростом аудитории и популярности. Сотрудники канала обещали нам не останавливаться на достигнутом и развиваться дальше. Свое обещание они выполнили.

Директор телеканала Наталья Сойникова поделилась одним из секретов успеха: «Жанровое разнообразие передач канала позволяет удержать рейтинг и привлечь новую аудиторию. Каждый может найти что-нибудь для себя».

Канал старается подстроить сетку вещания под личностные потребности каждого зрителя, поэтому делает упор на контент собственного производства, который занимает более 90% эфирного времени. Создатели программ – сами сотрудники телеканала, они внимательно изучают письма телезрителей и выбирают самые актуальные и насущные темы для передач.

Следующие компоненты успеха – технологические инновации и профессиональные сотрудники. Совсем недавно технический арсенал пополнился современным оборудованием. Телеканал предоставляет возможность учиться и стажироваться студентам, которые могут пройти практику в качестве звуковика, режиссера, оператора. Такой подход позволяет отобрать и «вырастить» лучших специалистов.

«Если говорить о финансовых затратах на съемки передач, то так, как съемки проходят в различных местах, студиях – затраты немаленькие. Ведь все должно быть на высшем уровне. Окупятся ли они? Канал не создан для получения прибыли. У него другая цель – явление Духа и силы в каждый дом. Большую роль в финансировании деятельности телеканала играют благотворительные взносы телезрителей».

Тематика программ телеканала «Возрождение» очень разнообразна: о семье, о здоровье, о благотворительности, о творчестве, для молодежи, есть новости и музыкальные клипы, записи и прямые эфиры богослужений. Вот краткое описания некоторых программ:

«Инсайдер» – проект, посвященный проблемам наркотической, алкогольной и других зависимостей. Включает в себя мнение специалиста, а также интервью с людьми, которых Бог избавил от этой проблемы.

«Кресло» – молодежный проект, представленный в формате откровенного монолога, включающего в себя историю человека о том, как он пришел к Богу.

«Личное» – проект, в котором озвучены письма людей со всего мира, рассказывающих о самых невероятных чудесах. А главные герои в студии – люди, пережившие реальные исцеления, освобождения и изменения в разных сферах жизни, благодаря Богу.

«С музыкой о важном» – передача в формате интервью. О становлении, о жизненном пути и о трудностях в жизни творческих людей украинского шоу-бизнеса.

Передача «Семейное счастье» – учения о семье, детях и психологии поведения. А также реальные истории из жизни людей, оказавшихся в сложной ситуации.

Историческая передача «За завесой» рассказывает о развитии христианства и о личностях, повлиявших на его истоки и становление. Ведущий делится интересными фактами, библейскими рассказами и важными для церкви событиями.

«Путь к призванию» – передача, в которой раскрываются главные жизненные вопросы: «Как начать заниматься любимым делом?» и «Как следовать за мечтой и реализовать свои цели?». А бизнесмены и служители делятся историями своей жизни и секретами успеха.

Новый проект «Грани жизни» – цикл мотивационных передач, в которых ведущая Людмила Громова поднимает важные темы, узнает мнения людей и помогает нацелить их на успех.

Специально под Рождество выходит новый клип группы «Dunamis» под названием «Время Рождества».

В преддверии праздника команда прославления «Dunamis» поздравляет каждого телезрителя и дарит Рождественский мюзикл, который раскрывает истинное значение этого дня.

Согласно исследованиям, самыми рейтинговыми передачами телеканала неизменно остаются передачи с участием Владимира Мунтяна: «Прикосновение Духа», «Размышления о жизни» и «Четвертое измерение».

Но главный секрет популярности телеканала – это ориентированность на решение проблем каждого человека, оказание помощи и поддержки, что особенно актуально и востребовано зрителями в этот сложный кризисный период.

Напомним, телеканал «Возрождение» использует различные пути продвижения контента: через спутник, кабельное телевидение, сайт, канал на Youtube, также через приложение телеканала – оно предоставляет возможность смотреть прямые эфиры и остальные передачи, но чтобы получить полный пакет передач и видеть архив, нужно оплатить подписку, деньги от которой используются на продвижения самого приложения. В качестве клиентского оборудования для IPTV могут выступать все компьютеры (соответствующие системным требованиям), специализированные ТВ-приставки, телевизоры с технологией Smart TV, мобильные устройства. На программном уровне доступ к ресурсам телеканала через IPTV может осуществляться как при помощи приложения, так и при помощи обычного интернет-браузера, встроенного в устройство. Аудитория телеканала, учитывая спутниковое ТВ, более 300 млн. зрителей.

Телеканал «Возрождение» продолжает развиваться и радовать все большее количество зрителей. Mediasat узнал, что в ближайшем будущем выйдет украиноязычная версия телеканала. И это далеко не все новинки, которые запланировали авторы и руководство. Обещаем следить за успехами «Возрождения» и дальше.

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