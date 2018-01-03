UA:ПЕРШИЙ заключил соглашение с Eurosport на ретрансляцию Олимпийских игр

Discovery Communications и НСТУ заключили соглашение о трансляции зимней Олимпиады-2018 и летней Олимпиады-2020.

ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» заключила сублицензионный договор о покупке прав на трансляцию в Украине Зимних Олимпийских игр-2018 и Летних Олимпийских игр-2020 с ведущей глобальной медиакомпанией Discovery Communications, в портфолио которой входят телеканалы семейства Eurosport. Это позволит общественной заказчику показывать трансляции Олимпиады почти на всей территории Украины. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе Discovery Communications.

Ход соревнований будет транслироваться в формате SD и HD-симулкаст на сайте телеканала UA:ПЕРШИЙ.

«Подписание соглашения между Discovery Communications и ПАО «НСТУ» – это долгожданное событие для многих жителей Украины. Eurosport всегда стремится разделить страсть своих зрителей к спорту, и передача прав на трансляцию Олимпиады общественной заказчику позволит увидеть яркую и увлекательную спортивное событие мирового уровня украинским болельщикам. UA:ПЕРШИЙ покажет важные встречи и финальные этапы главных соревнований, а тем, кто хочет следить за каждой минутой каждого соревнования, доступны эфиры Eurosport 1, Eurosport 2, и более 4000 часов трансляций в Eurosport Player, – отмечает Анна Пак Бурден, вице-президент, управляющий директор Discovery Networks в Северо-Восточной Европе. – Соглашение с НСТУ – это не просто договор. Это возможность приобщиться к празднику международного уровня и почувствовать себя частью многотысячной аудитории Олимпиады, увидеть флаг Украины и сборную в национальной форме, поболеть за своих спортсменов и почувствовать невероятные эмоции. Развитие зимних видов спорта и трансляции спортивных мероприятий позволяют воспитывать поколение новых чемпионов. Воля к победе и спортивный дух Олимпиады вдохновляет молодежь на выбор спортивной карьеры, чтобы в будущем отстаивать честь страны на международных аренах».

До старта зимних Олимпийских игр-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане, осталось меньше 50 дней. В эфире UA:ПЕРШИЙ зрители смогут увидеть соревнования по различным видам спорта, общая продолжительность которых составит не менее 100 часов. Особое внимание будет уделяться наиболее популярным в Украине видам спорта и выступлениям спортсменов национальной олимпийской сборной. Кроме того, наблюдать за событиями Олимпиады зрители смогут в эфире спортивных телеканалов Eurosport 1 и Eurosport 2.

Напомним, ранее Анна Пак Бурден в интервью заявляла, что Discovery ведёт переговоры с украинскими эфирными каналами о ретрансляции на территории Украины Олимпийских игр.

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