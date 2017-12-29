Vodafone Украина предлагает своим клиентам пользоваться безлимитным 3G интернетом в 2018 году.

Vodafone Украина анонсировал новый срок действия тарифов линейки Vodafone Unlim 3G – до 31 мая 2018 года включительно. Данное продление учитывает огромную популярность Unlim 3G среди пользователей мобильного 3G интернета и отражает тренд роста потребления данных среди абонентов, – говорится в информационном сообщении оператора.

Напомним, тарифы Vodafone Unlim 3G и Unlim 3G Plus были введены в августе текущего года со сроком действия до 31 января 2018 года. Уникальность тарифов Unlim 3G в том, что за привлекательную на рынке стоимость интернет пользователи избавляются от утомительного подсчета потраченных гигабайт, проверок баланса, могут свободно пользоваться социальными сетями и мессенджерами, смотреть и транслировать видео, слушать онлайн-музыку, при этом ничего не нужно скачивать заранее, искать wi-fi и перегружать память смартфона.

Более детальная информация об условиях линейки Unlim 3G появится на сайте оператора в конце января 2018 года.

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 49 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках. По состоянию на 30 сентября 2017 года Vodafone предоставляет услуги 522,8 миллионам абонентов мобильной связи и 18,8 миллионам пользователей фиксированного интернета.

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