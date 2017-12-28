3GPP, орган по стандартизации индустрии телекоммуникаций, на полгода раньше намеченного срока утвердил техническую спецификацию стандарта Non-Standalone 5G New Radio (NSA NR). Спецификация неавтономного стандарта 5G NR станет основой для коммерческих 5G продуктов таких производителей, как Ericsson, Huawei, Nokia, LG и Qualcomm.

Целый ряд всемирно известных производителей оборудования и провайдеров услуг, среди которых такие компании, как AT&T, Ericsson, NTT DOCOMO, Orange, Qualcomm Technologies, SK Telecom, Sprint, Telstra, T-Mobile US, Verizon и Vodafone, уже заявил о поддержке возможностей подключения, совместимых с технологиями различных поставщиков, которые работают и со стандартом Non-Standalone 5G New Radio (NSA NR) от 3GPP, что является шагом к проведению тестов на совместимость, а также проявлением отраслевого сотрудничества с целью ускорения запуска сетей 5G NR в коммерческую эксплуатацию к 2019 году.

Результаты демонстраций в условиях реальной среды, проведенных в лаборатории Ericsson Lab в Киста, Швеция, и в лаборатории Qualcomm Research в Нью-Джерси уже назвали важнейшей технологической вехой, основанной на недавно утверждённом стандарте NSA 5G NR, поскольку они демонстрируют прочность позиций компаний, которые провели своевременные тесты, открывающие дорогу для коммерческого запуска инфраструктуры и технологий, совместимых со стандартом 5G.

Издание FierceWireless сообщает о том, что в эти правила включены принципы, на которых будет выделяться частотный ресурс в полосе от 600 МГц до 50 ГГц, и особо выделен диапазон, который, как считается, может стать одним из мировых стандартов – 3.5 ГГц. Впрочем, до июня предстоит проделать ещё большую работу касательно утверждения спецификации стандарта – в частности, работу, связанную с моделированием каналов и нелицензируемым спектром.

NSA 5G NR будет использовать ядро существующей сети LTE и развитых пакетных ячеек в качестве якоря для управления мобильными услугами и покрытием, добавив новую несущую 5G NR радиодоступа, чтобы сделать возможным использование определённых функций 5G в 2019 году.

Ранее, в феврале текущего года, в 3GPP представили новый официальный логотип 5G.

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