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5G new logo 2017

3GPP, орган по стандартизации индустрии телекоммуникаций, на полгода раньше намеченного срока утвердил техническую спецификацию стандарта Non-Standalone 5G New Radio (NSA NR). Спецификация неавтономного стандарта 5G NR станет основой для коммерческих 5G продуктов таких производителей, как Ericsson, Huawei, Nokia, LG и Qualcomm.

Целый ряд всемирно известных производителей оборудования и провайдеров услуг, среди которых такие компании, как AT&T, Ericsson, NTT DOCOMO, Orange, Qualcomm Technologies, SK Telecom, Sprint, Telstra, T-Mobile US, Verizon и Vodafone, уже заявил о поддержке возможностей подключения, совместимых с технологиями различных поставщиков, которые работают и со стандартом Non-Standalone 5G New Radio (NSA NR) от 3GPP, что является шагом к проведению тестов на совместимость, а также проявлением отраслевого сотрудничества с целью ускорения запуска сетей 5G NR в коммерческую эксплуатацию к 2019 году.

Результаты демонстраций в условиях реальной среды, проведенных в лаборатории Ericsson Lab в Киста, Швеция, и в лаборатории Qualcomm Research в Нью-Джерси уже назвали важнейшей технологической вехой, основанной на недавно утверждённом стандарте NSA 5G NR, поскольку они демонстрируют прочность позиций компаний, которые провели своевременные тесты, открывающие дорогу для коммерческого запуска инфраструктуры и технологий, совместимых со стандартом 5G.

Издание FierceWireless сообщает о том, что в эти правила включены принципы, на которых будет выделяться частотный ресурс в полосе от 600 МГц до 50 ГГц, и особо выделен диапазон, который, как считается, может стать одним из мировых стандартов – 3.5 ГГц. Впрочем, до июня предстоит проделать ещё большую работу касательно утверждения спецификации стандарта – в частности, работу, связанную с моделированием каналов и нелицензируемым спектром.

NSA 5G NR будет использовать ядро существующей сети LTE и развитых пакетных ячеек в качестве якоря для управления мобильными услугами и покрытием, добавив новую несущую 5G NR радиодоступа, чтобы сделать возможным использование определённых функций 5G в 2019 году.

Ранее, в феврале текущего года, в 3GPP представили новый официальный логотип 5G.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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