Самый кассовый украинский фильм 2017 года «DZIDZIO Контрабас», после успешного показа в кинотеатрах Украины, официально выходит в онлайн-прокат.

Интернет-премьера киноленты состоится 2 января в новогодние праздники на MEGOGO, – сообщает пресс-служба видеосервиса.

Кроме Украины фильм будет открыт для просмотра в нескольких странах СНГ: России, Грузии, Молдове, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, Армении и Азербайджане. Со временем фильм станет доступен подписчикам сервиса в Казахстане и Беларуси.

На данный момент популярная криминальная комедия уже доступна в предпродаже. Стоимость просмотра от 49 грн.

«DZIDZIO Контрабас» – веселая комедия о приключениях друзей-контрабандистов, которые попадают в различные перипетии и истории, встретив на пути обаятельную красотку. Фильм стал рекордсменом в Украине, собрав кинотеатральный кассовый сбор около 1 млн.долл. США.

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