Как только 20% территории Франции будет покрыто сигналом цифрового радио, производители будут обязаны укомплектовывать тюнером DAB + всё приёмное оборудование, продающееся во Франции. Об этом говорится в материале издания Matblog.

Летом 2014 года во Франции состоялся официальный дебют цифрового радио – в частности, оно начало работу в таких городах как Париж, Ницца и Марсель. А сегодня темпы внедрения данной технологии ускоряются: уже весной следующего года цифровое радио должно появиться в Лилле, Лионе и Страсбурге, а к 2020 году – охватить 3-щ крупнейших городов страны.

Для небольших, нишевых, независимых радиостанций, которым не нашлось места в переполненном FM-диапазоне, цифровое радио является шансом попасть в эфир. Десятки таких станций делят DAB-мультиплексы с национальными и коммерческими вещателями – такими, в частности, как Skyrock в Ницце. Впрочем, крупные частные радиогруппы (NRJ, RTL, Lagardère Active и NextradioTV) пока не торопятся включаться в DAB-гонку. Менеджмент этих групп является приверженцем радиовещания в Интернете – этот способ является менее дорогим, а стало быть – более выгодным с их точки зрения (которую они высказывают в блогах). Общественные вещатели Франции также не торопятся вкладывать свои ресурсы в DAB в силу ограниченности бюджетов.

Впрочем, жители Лилля, Лиона и Страсбурга уже весной следующего года смогут услышать в цифровом качестве принадлежащие Radio France станции FIP и Mouv.

Как только 20% территории Франции будет покрыто сигналом цифрового радио (а это произойдёт примерно в 2020 году), производители будут обязаны укомплектовывать тюнером DAB + всё приёмное оборудование, продающееся во Франции.

«Предложение порождает спрос и наоборот, мы ожидаем хорошую динамику», – говорится в статье на Matblog.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.