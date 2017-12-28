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Франция

Как только 20% территории Франции будет покрыто сигналом цифрового радио, производители будут обязаны укомплектовывать тюнером DAB + всё приёмное оборудование, продающееся во Франции. Об этом говорится в материале издания Matblog.

Летом 2014 года во Франции состоялся официальный дебют цифрового радио – в частности, оно начало работу в таких городах как Париж, Ницца и Марсель. А сегодня темпы внедрения данной технологии ускоряются: уже весной следующего года цифровое радио должно появиться в Лилле, Лионе и Страсбурге, а к 2020 году – охватить 3-щ крупнейших городов страны.

Для небольших, нишевых, независимых радиостанций, которым не нашлось места в переполненном FM-диапазоне, цифровое радио является шансом попасть в эфир. Десятки таких станций делят DAB-мультиплексы с национальными и коммерческими вещателями – такими, в частности, как Skyrock в Ницце. Впрочем, крупные частные радиогруппы (NRJ, RTL, Lagardère Active и NextradioTV) пока не торопятся включаться в DAB-гонку. Менеджмент этих групп является приверженцем радиовещания в Интернете – этот способ является менее дорогим, а стало быть – более выгодным с их точки зрения (которую они высказывают в блогах). Общественные вещатели Франции также не торопятся вкладывать свои ресурсы в DAB в силу ограниченности бюджетов.

Впрочем, жители Лилля, Лиона и Страсбурга уже весной следующего года смогут услышать в цифровом качестве принадлежащие Radio France станции FIP и Mouv.

Как только 20% территории Франции будет покрыто сигналом цифрового радио (а это произойдёт примерно в 2020 году), производители будут обязаны укомплектовывать тюнером DAB + всё приёмное оборудование, продающееся во Франции.

«Предложение порождает спрос и наоборот, мы ожидаем хорошую динамику», – говорится в статье на Matblog.

Покрытие территории Франции сигналом DAB, 2017
Покрытие территории Франции сигналом DAB, 2017

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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