Канун Нового года – это время, когда традиционно подводятся итоги и анализируются показатели года уходящего, озвучиваются достижения и недостатки, проводится работа над ошибками (если таковые случаются). И, разумеется, официально представляются планы на год предстоящий.

26 декабря Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания официально подвёл в присутствии журналистов итоги мониторинга общенациональных и спутниковых телеканалов на предмет соблюдения ими языковых квот, проведенного с 16 октября по 26 ноября текущего года.

Как известно, с 13 октября текущего года в силу вступили в силу новые нормы Закона Украины «О телевидении и радиовещании» касательно языковых квот на телевидении. Согласно данным нормам, в общем недельном объёме вещания телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания передачи и/либо фильмы, озвученные на государственном языке, должны составлять 75% от общей продолжительности передачи и/либо фильмов (или их частей) в каждом промежутке между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Также телерадиоорганизации обязаны обеспечивать долю передач новостей на государственном языке в объёме не менее 75% от общей продолжительности всех передач новостей, транслируемых телерадиоорганизацией в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Впрочем, законодатель предусмотрел ряд исключений, которые будут действовать в переходный период – до 13 октября следующего года. В частности, в этот период в квоту передач и фильмов, передаваемых на государственном языке, засчитываются:

Передачи и фильмы собственного производства, и национальный аудиовизуальный продукт (вне зависимости от фактического языка); Передачи и фильмы, которые полностью озвучены либо дублированы на государственном языке. Передачи, ведение которых осуществляется на государственном языке.

Однако, это всё – теория, описывающая то, как должно быть. Именно это и должен был показать мониторинги, результатами которого решили поделиться с журналистами глава Нацсовета Юрий Артёменко и член регуляторного органа Сергей Костинский.

В рамках мониторинга Нацсовет отслеживал эфиры 36 общенациональных и спутниковых телеканалов. При этом объём мониторинга для каждого телеканала составлял одну неделю во временном промежутке с 7:00 до 22:00. При этом, как отметил Костинский, в процессе Нацсовет собирал статистику и касательно формальной составляющей – то есть, в свете всех норм, действующих в переходный период, так и касательно составляющей фактической – реального процента вещания каналов на украинском языке. Таким образом, телеканалы смогут, ознакомившись со статистикой, сделать для себя выводы на будущее и лучше подготовиться к полноценному вступлению в действие норм закона, касающихся квот.

Разумеется, собрать данную статистику было не так уж просто. Особенно, с учётом того, что подобный мониторинг проводился впервые. Как отметил глава регуляторного органа Юрий Артёменко, мониторинг длился шесть недель, и за это время сотрудниками аппарата Нацсовета было пересмотрено шесть тысяч часов телевизионного контента. То есть, была проделана поистине титаническая работа – особенно с учётом того, что ею занимались всего семь сотрудников регулятора. Не следует также забывать, что за последнее время обязанности, возложенные на Нацсовет законодателями, существенно выросли. Как указал Юрий Артёменко, сегодня регулятору приходится следить за соблюдением множества различных законов – и касательно квот на телевидении, и касательно квот на радио, и касательно рекламы алкоголя, и касательно так называемых «чёрных списков», и многого, много другого. При этом мониторинг за соблюдением квот в телеэфире был едва ли не самым сложным, ибо в законе была впервые прописана европейская норма: эфир телеканалов мониторился понедельно, а не посуточно. Что, в общем-то, позволяет выявлять возможные махинации с квотами – когда тот или иной телеканал может ставить нужное количество соответствующих квотам программ лишь в определённые дни недели.

Однако, даже проделав такую титаническую работу, сотрудники Нацсовета не могут позволить себе расслабиться. Ибо впереди, как отметил глава регулятора, мониторинг региональных и местных телеканалов, в рамках которого предстоит проанализировать на предмет соблюдения квот контент 210 телеканалов из разных уголков Украины. А это – девятнадцать тысяч часов эфира, которые предстоит пересмотреть всё тем же семи сотрудникам аппарата Нацсовета. В целом же на 2018 год запланировано три волны мониторинга региональных и местных телеканалов. Таким образом, по предварительным подсчётам, сотрудникам регулятора предстоит пересмотреть пятьдесят семь тысяч часов эфира.

В свою очередь, Сергей Костинский добавил, что на протяжении года Нацсовет проводит 24 различных тематических мониторинга. В их число, в частности, входят мониторинги касательно возможного нарушения прав детей и юношества, касательно соблюдения норм закона о рекламе, касательно квот на радио, касательно продукта европейского и украинского производства. То есть, работы у Нацсовета много, но в целом он с ней справляется, причём, как отметил Сергей Костинский, справляется весьма успешно и качественно.

Говоря о методологии проведения мониторинга, Юрий Артёменко отметил, что в число украиноязычной составляющей эфира телеканалов Нацсовет засчитывал:

Программы и фильмы, полностью озвученные либо дублированные на украинском языке; Закадровый текст, рекламу, анонсы и подобные элементы эфира; Билингвальные, двуязычные программы – то есть, передачи, в которых в кадре одновременно присутствуют разные ведущие, один из которых ведёт эфир на украинском языке, а другой – на русском или каком-либо ином языке.

В итоге, по результатам проведённого мониторинга, с учётом избранного подхода и методологии, Нацсовет сделал три ключевых вывода:

В переходный период все общенациональные и спутниковые телеканалы выполняют требования закона. Доля передач, выходящих в их эфире и формально подпадающих под действующие нормы, составляет 98%. В то же время, средний показатель фактического присутствия украинского языка в телеэфире равен 86%. Что, в общем-то, тоже неплохо, ибо закон говорит о 75%. Благодаря нормам, действующим в переходный период, в эфире телеканалов выросло количество передач собственного производства. На некоторых телеканалах – аж до 100%. Наибольшее количество украинского языка звучит в эфире детских телеканалов. Некоторые такие каналы соблюдают нормы закона и формально, и фактически. В частности, такие каналы, как «Плюс Плюс», «Пиксель» и «Малятко» (ещё на одном детском телеканале – «Lale» – было отмечено 99% программ на крымскотатарском языке, который относится к числу языков коренных народов Украины). При этом наименьшее количество украинского языка было отмечено в эфире развлекательно-информационных телеканалов. В среднем формально 92%, фактически – 73%. К этой категории относятся, в частности, такие телеканалы, как «1+1», «Интер», «Украина», ICTV, «НТН» и ряд других. Лишь один телеканал в данной категории и формально и фактически вещал 100% на украинском – и это телеканал «UA:Перший».

В свою очередь, Сергей Костинский представил журналистам более детальную и конкретную информацию в разрезе жанров, в которых работают телеканалы. В частности, по словам Сергея Костинского, в жанре развлекательно-информационного вещания наибольшее фактическое количество украинского языка было отмечено в эфире таких телеканалов, как «UA:Перший», «1+1» и «НТН». Наименьшее количество программ на украинском языке в период проведения мониторинга было в эфире телеканала «Интер» (37%).

Информационные телеканалы представляют собой особый случай. Специфика их работы, основанная на трансляции новостей, репортажей и подобного рода программ, приводит к тому, что эфир подобных каналов практически полностью состоит из программ собственного производства. Поэтому формальная и фактическая доля украинского языка в эфире таких телеканалов практически совпадают, составляя, соответственно, 99% и 95% . Наименьшие объёмы вещания на украинском языке – 79% – были отмечены в эфире телеканала «112 Украина», а наибольшее количество программ на государственном языке транслировали телеканалы «Еспресо» (100%), «Громадське» (100%), «5-ый» (99%), «Рада» (98%).

В категории познавательных телеканалов каналы «UA:Культура» и «Мега» были отмечены практически 100% украиноязычным эфиром. В то же время, телеканал «Эскулап», демонстрируя формально практически 100%-ную квоту, фактически вещал на украинском языке лишь 49% от общего объёма программ.

Формально выполняют закон и практически все телеканалы, относящиеся к категории развлекательных. За исключением одного канала – телеканала «Энтер-фильм», который по формальным показателям даёт 80% украинского языка. Однако, фактически наименьшее в данной категории количество украинского языка было отмечено в эфире канала «Индиго» – всего 37%.

Говоря о соблюдении норм закона детским телеканалами, Сергей Костинский также отдельно остановился на крымскотатарском детском канале «Lale», который является в достаточной мере уникальным, так как адресует свои программы детской аудитории, проживающей на территории временно оккупированного Крыма. При мониторинге эфира данного канала Нацсовет приравнял крымскотатарский язык, как язык одного из коренных этносов Украины, к государственному, исходя из того, что канал выполняет особую миссию. Однако, отметил Сергей Костинский, после окончания переходного периода, телеканал «Lale» должен будет вещать на крымскотатарском языке не менее 70% своего эфира и не менее 30% – на украинском языке.

Также, по словам Сергея Костинского, Нацсовет отдельно подготовил статистические данные касательно соотношения украинского и русского языков в эфире телеканалов различных жанровых категорий.

В частности, в категории развлекательно-иформационных телеканалов наибольшее количество русскоязычных программ было отмечено в эфире канала «Интер» (63%), наименьшее – в эфире канала «1+1» (17%). В то же время в эфире канала общественного вещателя «UA:Перший» в период проведения мониторинга вообще не было отмечено ни одной русскоязычной программы.

Среди информационных телеканалов в анализируемый период наибольшее количество русского языка было отмечено на канале «112 Украина» (21%).

В категории развлекательных телеканалов полное отсутствие русскоязычных программ было отмечено в эфире таких каналов, как «ТЕТ», «Новый» и «М1» – доля украинского языка здесь составила 100%. А наибольшее количество русского языка присутствовало в эфире канала «Индиго» – 37%.

В категории образовательных телеканалов наибольшая доля русскоязычного контента – 51% – была отмечена в эфире телеканала «Эскулап». В то же время, эфир канала «UA:Культура» был полностью украиноязычным. А среди детских телеканалов доля русского языка – да и то совсем незначительная (0,20%) – была отмечена в программах канала «Lale».

Отдельно Нацсовет представил десятку телеканалов с наибольшим – на уровне 100% – фактическим показателем украиноязычного контента. В эфире этих каналов украиноязычным является всё – язык ведущих, закадровый текст, реклама, озвучка или дубляж фильмов зарубежного производства. В десятку вошли такие каналы как «UA:Перший», «Еспресо», «Громадське», «UA:Культура», «М1», «Малятко», «Новый», «Пиксель», «Плюс Плюс», «ТЕТ».

Таким образом, подытожил Сергей Костинский, в целом украинские общенациональные и спутниковые каналы квоту выполняют и перевыполняют и, в большинстве своём, готовы к вступлению норм закона о квотах в полную силу. За исключением некоторых, которым, собственно, и предстоит за оставшиеся до окончания переходного периода десять месяцев сделать ту самую «работу над ошибками» и исправиться.

Свои выводы и коррективы предстоит сделать и Нацсовету. В частности – в плане «оттачивания» и калибровки методологии, подхода к проверке канала. Следующая волна мониторинга, по словам Сергея Костинского, будет более жёсткой. В частности, Нацсовет думает отказаться от практики приравнивания билингвальных программ к украиноязычным. Собственно, данный тип программ никак не прописан в законе отдельно – ни в разрезе переходного периода, ни в разрезе его полноценного функционирования. И инициатива засчитывать такие программы в квоту украиноязычного продукта во время первой волны исходила от самого Нацсовета. Но в будущем подобных исключений не будет.

В свою очередь, Юрий Артёменко несколько приподнял завесу над планами Нацсовета касательно отдельных практических аспектов проведения мониторингов и грядущих изменений. По словам главы регулятора, в бюджете на будущий год парламент впервые предусмотрел выделение Нацсовету денег – в размере 40 миллионов гривен – на создание мониторингового центра. В свете этого Нацсовет планирует в наступающем году отточить мониторинг общенациональных каналов, а уже в 2019 году вплотную заняться оттачиванием системы мониторинга региональных и местных телеканалов. Во втором случае речь идёт, в частности, о закупке оборудования (которого частенько не хватает на местах), а также в выработке системы эффективного контроля работы представителей регулятора на местах.

Сегодня, по словам Юрия Артёменко, мониторинг часто проводится что называется дедовским методом – сотрудник мониторингового отдела может в буквальном смысле этого слова сидеть перед телеэкраном с секундомером или стенографировать эфир. В будущем же – и уже сейчас, по словам главы регулятора идёт работа над составлением технического задания – планируется максимально автоматизировать данные процессы. В частности, планируется задействовать программное обеспечение, способное переводить голос в текст. Такие системы уже используются в мире и, по сути, предстоит их локализировать – научить распознавать «на слух» украинский язык и переводить его в печатный текст с минимальным количеством ошибок. И тогда сотрудники мониторингового отдела смогут просто брать эти готовые тексты и вдумчиво, в спокойной обстановке, их изучать и анализировать. Однако, какими бы умными ни были машины, всех вопросов им не решить. Поэтому Юрий Артёменко надеется на то, что в ближайшем будущем у регулятора появится возможность расширить штат сотрудников мониторингового отдела с семи до, как минимум, девяти человек.

В любом случае, добавил уже Сергей Костинский, качество, методика и тонкость подхода при проведении мониторингов будет увеличиваться с каждой новой волной. Ибо Нацсовет их проводит не формально, не для «галочки», а с целью формирования реальной картины телерадиоинформационного пространства Украины во всём его разнообразии и во всём разнообразии поставленных перед регулятором задач.

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