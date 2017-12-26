26 декабря 2017 украинская анти-пиратская инициатива «Чистое небо» опубликовала на своем сайте инструкцию, как опознать сайт, нарушающий права интеллектуальной собственности.

«Чисто небо» привело три способа. Первый – свериться со списком на сайте blacklists.org.ua. Этот список составляют правообладатели, входящие в «Чистое небо», Украинскую Антипиратскую Ассоциацию (УАПА) и др. «Только правообладатель знает, кто легально использует его контент», – объясняет руководитель «Чистого неба» Катерина Федорова. Ресурсы, которые 100% нарушают права интеллектуальной собственности, перечислены на сервисе blacklists.org.ua. Главная задача списка – быть ориентиром для рекламодателей. Список ежемесячно обновляется.

«Минус – количество правообладателей, входящих в инициативу “Чистое небо” и Украинскую Антипиратскую Ассоциацию, ограничен. Но инициатива планирует его расширить в ближайшее время», – указано на сайте.

Также многие правообладатели и сами мониторят использование их контента без разрешения и выделяют среди нарушителей тех, кто делает это сознательно и системно. Например, не отвечает на просьбы правообладателя снять украденный контент.

Поэтому «если есть сомнения на счет «чистоты» ресурса, обратитесь к правообладателям опубликованного на сайте контента».

Второй способ определить, какой сайт является пиратом – это технология Content ID. Если видеоплеер, размещенный на сайте, ее применяет, то размещение легально. Еще один признак легальности плеера – это ссылка на сайт собственника плеера.

«Чистое небо» перечисляет и несколько нелегальных, по экспертной оценке правообладателей, плееров: hdgo.cc, viho.tv, moonwalk.cc, allserials.org и moviki.ru.

Завершают инструкцию косвенные признаки. «Чистое небо» указывает несколько: если сайт обладает ними, то велика вероятность того, что он использует контент нелегально. Это – наличие последних новинок кинопроката; низкое качество контента; некачественное оформление сайта, низкопробный рекламный креатив; реклама запрещенных товаров и услуг; на сайте нет контактов для связи с администратором, в системе WhoIS нет данных о владельце сайта, или есть общий е-мейл, с которого никто не отвечает; низкая стоимость рекламы.

«Сегодня многие компании и просто люди, физические лица, хотят смотреть кино и телешоу на легальных сайтах. Мы хотим всячески поощрять это стремление. Наши рекомендации просты: следите за списком сайтов на blacklists.org.ua, обращайтесь к правообладателям за разъяснениями и обращайте внимание на качество сайта».

«Чистое небо» — инициатива четырех крупнейших медиагрупп Украины – «1+1 Медиа», StarLightMedia, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group которые представляют телеканалы Интер, 1+1, Украина, НЛО TV, Индиго TV, Футбол 1/Футбол 2, СТБ, ICTV, Новый канал, ТЕТ, М1, М2, 2+2, НТН, 1+1 International, Интер+, К1, МЕГА, Энтер-фильм, К2, Пиксель, Zoom, ОЦЕ, региональную группу – Донбасс, Сигма, 34 канал, сервис интерактивного цифрового телевидения OLL.TV.

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