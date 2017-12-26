Телеканалы обсудят своё присутствие в интернете на выставке-форуме CSTB. Telecom&Media’2018

На сегодняшний день существует большое количество способов доставить телевизионный и видеоконтент до конечного потребителя. С недавнего времени главной платформой для распространения контента стала сеть Интернет, которая объединяет прессу, радио, телевидение, кино, онлайновые медиа и представляет собой глобальное информационное пространство. Несмотря на то, что проблема цифрового неравенства все еще актуальна для многих стран и регионов, Интернет уже стал полноценным средством хранения и передачи данных.

Технологическое развитие Интернета привело к смене эры вещательного телевидения на эру нелинейного ТВ, позволяющего зрителю самому выбирать удобное время, место и девайс для просмотра любимой передачи или фильма. Все большую популярность приобретают такие нелинейные форматы, как отложенный просмотр (Catch Up, Time Shift, Start Over), или Multiscreen. Мультисервисные операторы внедряют современные сервисные платформы с функцией персонального телевидения и системой сбора статистики потребления контента.

30 января главы ведущих телевизионных холдингов и профильных ведомств соберутся на круглом столе «Стратегия развития бизнеса эфирных и неэфирных каналов в различных средах распространения», который пройдет в рамках 20-ой юбилейной выставки-форума CSTB.Telecom&Media. Модераторами встречи станут Яна Чурикова, руководитель каналов молодежного и музыкального вещания VIACOM, и Юрий Припачкин, президент Ассоциации кабельного телевидения России. По предварительным оценкам организаторов, в Круглом столе примут участие более 600 специалистов.

В формате дискуссии представители эфирных вещательных каналов попытаются определить дальнейший путь развития своего бизнеса в условиях экспансии OTT-технологий, когда приходится бороться за каждого телезрителя. Большое внимание будет уделено проработке новых возможностей монетизации интерактивного ТВ. Отдельный блок посвятят вопросам сотрудничества с OTT-операторами и их заинтересованности в распространении каналов эфирного телевидения.

Одной из немаловажных тем круглого стола станут медиаизмерения и персонификация рекламы. Кабельные операторы получают обширные статистические данные о телесмотрении, позволяющие им наиболее точно определять потребности аудитории и формировать предельно индивидуальный контент. Рассредоточивает ли аудиторию расширенный перечень тематических каналов, чем объясняется проявляемый к ним интерес со стороны общества, ведет ли это к снижению рейтингов телесмотрения и станет ли BIG TV рейтинг панацеей для рекламодателей, которые хотят вернуть зрителей, ушедших в Интернет – все это предстоит выяснить участникам Круглого стола.

Нелегальное вещание телеканалов в OTT среде – еще одна проблема для отрасли, которую необходимо решать.

Систематические нарушения лицензионных договоров онлайн-видеосервисами и операторами, занимающихся ретрансляцией программ телеканалов в Интернете, ставят вещателей в тупик. OTT-платформы продолжают игнорировать положения лицензионных договоров, например нарушая гео-блокинг сигнала, при этом правообладатели все еще не могут найти эффективное средство сдерживать поток нелегального распространения контента. Проблему последствий пиратства, способы привлечения нарушителей к ответственности, возможные схемы взаимодействия между сторонами также рассмотрят в ходе круглого стола.

В заключительной части дискуссии угол зрения будет смещен в сторону факторов стимулирования спроса на операторские услуги. Аналитика показывает, что пользователи в сетях интернет- телевидения и цифрового кабельного ТВ отдают предпочтение контенту, созданному эфирными телеканалами. При этом зрители активно оформляют подписки на дополнительные каналы и пакеты нишевого контента. Планируют ли эфирные телеканалы вступить в более тесную кооперацию с операторами кабельного и спутникового телевидения, в какой зависимости находится стоимость услуг оператора и окончательный выбор абонента, влияет ли предложение большего набора каналов на покупательское поведение телезрителя — также смогут узнать участники круглого стола.

К участию в круглом столе приглашаются:

Алексей Волин, Заместитель Министра, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

Михаил Силин, вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России.

Дмитрий Медников, заместитель генерального директора ВГТРК.

Валентина Удалова, директор сетей распространения программ, Первый канал.

Алексей Ефимов, генеральный директор, ПЕРВЫЙ КАНАЛ. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ.

Кирилл Лыско, генеральный директор, Цифровое телевидение.

Михаил Ковальчук, генеральный директор, Сигнал Медиа

Ольга Паскина, генеральный директор, Национальная медиа группа.

Елена Бальмонт, генеральный директор, Viacom в России, Украине, странах СНГ и Балтии.

Эйден У (Aiden Wu), генеральный директор Huawei в России.

Алексей Холодов, генеральный директор, Триколор ТВ.

Наталья Братчикова, директор департамента маркетинга фиксированного бизнеса и ТВ, МТС.

Романчук Виктор Юрьевич, директор продуктового офиса «Видео» подразделения по работе с массовым сегментом, Ростелеком.

Жаркын Турсынов, управляющий партнер, директор по развитию, ЛайфСтрим.

Кирилл Махновский, генеральный директор, Орион Экспресс.

Михаил Демин, генеральный директор, НТВ-ПЛЮС.

Николай Орлов, региональный вице-президент, Eutelsat S.A.

Ксения Ачкасова, директор по телевизионным исследованиям, MediaScope.

Александр Лигер, заместитель генерального директора, НСК.

Круглый стол «Стратегия развития бизнеса эфирных и неэфирных каналов в различных средах распространения» состоится 30 января в рамках 20-ой юбилейной выставки-форума CSTB. Telecom&Media – крупнейшего профессионального события в области телевидения и телекоммуникаций. Регистрация доступна на официальном сайте мероприятия.

Организатор выставки-форума: компания МИДЭКСПО

При генеральной поддержке: Ассоциация кабельного телевидения России

При поддержке: Минкомсвязь РФ

Платиновый спонсор Выставки и Форума: Huawei

Партнер Форума: VIACOM

Стратегический партнер Выставки: Триколор ТВ

Генеральный партнер Выставки: Eutelsat

Партнеры Выставки: МТС, Контур М

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