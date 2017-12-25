MGM проводит реструктуризацию отдела дистрибуции телепрограмм

Компания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) провела реструктуризацию команды, которая отвечает за международную дистрибуцию телепрограмм, перераспределив обязанности между тройкой топ-менеджеров, работающих в Лос-Анджелесе и Лондоне.

Пол Бишофф назначен на должность исполнительного вице-президента компании, отвечающего за международную дистрибуцию телепрограмм на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). На этой должности он будет отвечать за всю дистрибуцию телепрограмм и цифрового контента.

Ранее Бишофф занимал должность старшего вице-президента компании, отвечающего за стратегии в сфере подписки на телеканалы и продаж, который курировал все международные договора компании MGM, касающиеся SVoD и платного телевидения.

Менеджер, работающий в команде MGM с 1999 года, продолжит работу в лос-анджелесском офисе и будет подчиняться Крису Оттингеру, президенту отдела международной дистрибуции и закупок.

В рамках реструктуризации новые должности и обязанности получат также Чарли Фармер и Алекс Пешак, работающие в лондонском офисе MGM.

Фармер был повышен до должности старшего вице-президента и управляющего директора отдела совместного производства на рынках Великобритании, Китая и стран Европы. Он будет работать под началом Стива Старка, президента отдела развития и производства телепрограмм в MGM. Ранее Фармер занимал должность старшего вице-президента и управляющего директора отдела дистрибуции телепрограмм на рынках EMEA.

Фармер будет отвечать за дистрибуцию телевизионного и цифрового контента на рынках Великобритании и Китая, а также заниматься поиском новых сценариев для сериалов и партнёров для производства. Также Фармер продолжит работать в сфере развития бизнеса в Европе.

В свою очередь, Пешак, старший вице-президент компании по вопросам международной дистрибуции телепрограмм и закупок на рынках EMEA, станет старшим вице-президентом по вопросам международной дистрибуции в странах EMEA, заняв должность, на которой прежде работал Фармер.

Пешак будет работать под началом Бишоффа и будет руководить командой продаж в Лондоне, а также – курировать всю дистрибуцию цифрового контента на рынках стран Европы за исключением Великобритании.

Реструктуризация компании последовала за покупкой киностудией американской сети платного телевидения Epix и производителя риалити-шоу «Настоящие домохозяйки» — компании Evolution Media. Цель всех этих шагов состоит в укреплении позиций компании в сфере телевидения.

В настоящее время группа, возглавляемая Марком Бёрнеттом, выпускает риалити-шоу «Выживший» для CBS, «Голос» для NBC, «Бассейн с акулами» и «Funderdome» для ABC, а также «Beat Shazam» для Fox. Кроме того, компания работает над целым рядом телесериалов – в частности, это «Фарго» (FX), «Рассказ служанки» (Hulu), «Достать коротышку» (Epix) и «Викинги» (History).

В 2018 компания планирует выпустить сериал «Кондор» (AT&T Audience Network), снятый по мотивам фильма «Три дня Кондора», а также «Правда о деле Гарри Квеберта» (Epix), в котором в главной роли снимется решивший вернуться на телевидение Патрик Демпси.

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