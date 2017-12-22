SES в партнёрстве с ESA покажет возможности спутниковой связи для поддержки сетей 5G

SES в партнёрстве с ESA покажет возможности спутниковой связи для поддержки сетей...

Компания SES увеличивает свою активность в сфере содействия внедрению технологии 5G в рамках проекта SATis5, реализуемого как составляющая часть Программы перспективных исследований в области телекоммуникационных систем (ARTES) от Европейского космического агентства (ESA).

В частности, компания предоставит свои ресурсы для демонстрации процесса интеграции спутниковых и наземных компонентов при построении сетей 5G.

Выделенная для проведения теста инфраструктура будет включать в себя спутники компании SES, расположенные на геостационарной (GEO) и средней околоземной (MEO) орбитах, которые будут интегрированы с наземными сетями. Помимо предоставления космического сегмента, компания SES также обеспечит работу тестового узла SATis5 в своей штаб-квартире в Люксембурге – с прототипами сетей для спутниковой интеграции, который будет работать параллельно с другими узлами, расположенными в Берлине и Эрлангене, а также дополнительным передвижным узлом.

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SATis5 станет своего рода первопроходцем в процессе проведения тестов практического использования возможностей спутников для поддержки сетей 5G – в частности, речь идёт о таких сценариях, как Расширение мобильного широкополосного доступа (eMBB) и Массивный интернет вещей (mIOT).

Демонстрационные тесты, начало которых запланировано на 2018 год, покажут возможности интеграции спутниковых технологий в схему инфраструктурных решений для 5G, а также ускорят включение спутника в состав архитектуры 5G. Кроме того, тестовый проект SATis5 поддержит инициативы, направленные на стандартизацию 5G, – включая инициативы, исходящие о группы 3rd Generation Partnership Project (3GPP).

Напомним, ESA также объединила усилия с 16 европейскими космическими компаниями для продвижения спутникового 5G интернета.

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