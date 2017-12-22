LG признан одним из лучших производителей телевизоров: 5 причин купить брендовый продукт

Текущий год для южнокорейского гиганта LG стал очень плодотворным – бренд фигурирует в официальном рейтинге лучших телевизоров на Rtings.cоm, а также в ТОПе лучших телевизоров 2017 по мнению аналитиков EISA. Что характерно, последние уже в шестой раз называют LG лучшим разработчиком телевизоров на органических светодиодах благодаря достойному качеству продукции, гибкой ценовой политике, функциональности разработок и другим преимуществам.

Купить телевизоры LG можно по ссылке https://www.moyo.ua/foto_video/tv_audio/lcd_tv/lg/ – здесь вниманию потребителей представлен актуальный ассортимент моделей. Выбрать устройство может каждый желающий – в этом помогут такие характеристики: размеры дисплея, качество и количество пикселей, подсветка, форма корпуса, возможность подключения к сети, наличие тюнера (цифрового или аналогового) и, конечно же, внешний вид. Почему стоит остановить выбор на разработках LG Electronics?

1 Качество передачи изображения. На первый взгляд это преимущество покажется банальным, ведь найти телевизор с хорошей графикой не так и сложно. Однако компания LG сделала все возможное, чтобы ее разработки максимально ярко, четко, контрастно и реалистично передавали события, происходящие на экране. К тому же, LG выпускает IPS матрицы и для многих других брендов (например, для продукции ТМ Apple).

2 Стоимость. LG производит телевизоры для всех сегментов покупателей: есть в арсенале корейского производителя недорогие модели 24MT49S-PZ, 32LJ510U, а также оснащенные множеством дополнительных функций SUHD и OLED панели.

3 Внешний вид. Телевизоры LG вписываются практически в любой интерьер благодаря эргономичному форм-фактору, небольшим габаритам и цветовым решениям. Нейтральные цвета корпусов устройств делают их привлекательными для ценителей оригинального и в то же время минималистичного дизайна.

4 Качество звука. Продукция LG предоставляет своим владельцам шанс навсегда забыть о громоздких колонках, занимающих большое количество свободного места. Объемное звучание, пространственный звуковой эффект – функция, которая не оставит равнодушным ни одного поклонника стереофонии.

5 Доступ к сети Internet. Управлять телевизорами LG можно с помощью смартфонов – они прекрасно справляются с ролью пультов управления при подключении по Bluetooth или Wi-Fi. Выход в Интернет также возможен благодаря этим технологиям.

LG считается одним из лучших разработчиков телевизоров – репутация и рейтинги компании стремительно растут. Бренд прилагает максимум усилий, чтобы всегда идти в ногу со временем, развиваться, совершенствоваться, реализовывать на практике оригинальные идеи и смелые решения. Продолжать список «плюсов» брендовых телевизоров можно очень долго – объективно, функциональные возможности продуктов LG позволяют называть их одними из лучших на рынке технологий.

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