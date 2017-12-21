В правительстве Великобритании подтвердили информацию о том, что в документе, регулирующем Обязательство по универсальному обслуживанию (USO) прописано предоставление универсальных услуг высокоскоростного широкополосного доступа, что гарантирует каждому жителю страны возможность доступа в интернет на скорости не ниже 10 Мбит/сек начиная с 2020 года.

Эта скорость, по мнению независимого регулятора Ofcom, необходима для удовлетворения потребностей среднестатистической семьи. Подробно изучив вопрос, в правительстве Великобритании решили, что принятие регуляторного акта является наилучшей гарантией того, что каждый британец сможет уже в самом ближайшем будущем получить качественное подключение к широкополосному интернету на скорости не менее 10 Мбит/сек.

Летом, после принятия Закона о цифровой экономике 2017, давшего правительству дополнительные полномочия, последнее инициировало проведение консультаций по содержанию разрабатываемых норм USO. В настоящее время правительство разрабатывает документ, гарантирующий естественное право на получение доступа к высокоскоростному широкополосному интернету, который должен быть принят во втором чтении в начале 2018 года по итогам консультаций.

Как ожидается, у Ofcom может уйти примерно два года на внедрение в жизнь нормы после принятия документа в первом чтении, что, в общем-то, соответствует обязательству правительства: предоставить каждому широкополосный доступ в интернет к 2020 году.

Летом правительство получило предложение от компании BT, в котором шла речь о возможности предоставления услуг универсального широкополосного доступа на условиях добровольного соглашения. В правительстве приняли предложение BT с одобрением и провели его детальный анализ наряду с анализом возможности введения регуляторных норм. В итоге в правительстве приняли решение о том, что предложение не несёт в себе твёрдых гарантий, а стало быть – не снимает с повестки дня необходимость принятия USO.

В правительстве страны склонны считать, что только принятие чёткого регуляторного USO даст чёткие гарантии и твёрдую юридическую основу для гарантированного предоставления всем жителям Великобритании возможности доступа к широкополосному интернету к 2020 году. При этом в правительстве одобряют решение BT продолжать масштабные инвестиции в развитие широкополосного интернета по всей территории Великобритании.

«Мы понимаем, насколько важен широкополосный интернет для домохозяйств и компаний, и поэтому мы хотим, чтобы каждый смог получать выгоду от быстрого и надёжного подключения, – говорит министр культуры Великобритании Кэрэн Брэдли. – Мы благодарны компании BT за их предложение, однако, лишь регуляторный подход сделает широкополосный интернет реальностью для всех жителей Великобритании – независимо от их места проживания или работы».

«Всё это является частью нашей работы по гарантированной подготовке инфраструктуры телекоммуникаций Великобритании к будущему, и мы намерены продолжать нашу работу по обеспечению наших абонентов связью качества, которое соответствует потребностям цифровой эпохи», – заявила она.

Согласно заявлению правительства, такой регуляторный подход несёт в себе также ряд других преимуществ для потребителя:

Минимальная скорость подключения может в будущем увеличиться – по мере роста запросов абонентов касательно связи.

Он обеспечивает более чёткую юридическую основу для обеспечения гарантированного подключения домохозяйств и компаний.

Предложенная схема максимально способствует прокладке линий фиксированного доступа в труднодоступные районы.

Даёт юридические механизмы для получения доступа к высокоскоростному интернету любому, кто в этом нуждается, с учётом порога стоимости (таким же образом работает гарантированное универсальное право на пользование фиксированными телефонными линиями).

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