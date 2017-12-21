На излёте года, который в компании Kudelski Group назвали крайне сложного в плане развития телевизионных бизнес-проектов, компания начала глубокую трансформацию своей структуры, деятельности и процессов, преследуя цель долгосрочного роста и успешного развития.

Данные инициативы были озвучены на фоне всё более активного роста задач на рынке цифрового ТВ, а также стремления группы выйти за пределы сектора традиционного ТВ в область кибер-безопасности и безопасности в сфере Интернета вещей (IoT) в ответ на растущие запросы рынка.

В рамках процесса, называемого в Kudelski продолжением попыток, направленных на приведение своей деятельности в сфере цифрового ТВ в соответствие с новыми реалиями рынка, в первом квартале 2018 года пройдёт кардинальная трансформация подразделений компании, связанных с цифровым телевидением, результатом чего станет полная интеграция линий безопасности Nagra и Conax.

В рамках данных процессов планируется также перераспределение ответственности менеджмента, с разделением обязанностей старшего операционного директора (COO) направления цифрового телевидения между двумя лицами: один человек будет отвечать за продажи и маркетинг, а другой – за операционные вопросы.

Исходя из стратегического приоритета, который в компании Kudelski Group отводят коммерциализации портфеля цифровых ТВ-продуктов, Пьер Рой отныне сосредоточится на вопросах маркетинга и продаж в сфере цифрового ТВ, став маркетинг-директором (CEO) данного направления – параллельно с выполнением функций исполнительного вице-президента группы.

С 1 января 2018 года нынешний генеральный директор Conax Мортен Солбаккен войдёт в число членов исполнительного совета Kudelski Group в качестве исполнительного вице-президента и возглавит создаваемую операционную команду в качестве операционного директора сектора цифрового телевидения. В частности, он будет заниматься управлением стратегическими портфелями, развитием клиентской базы, системной интеграцией, а также цепочкой услуг и поставок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.