Закулисье Harmonic, работа с украинскими девелоперами и победа на постсоветском рынке

Решения по доставке видео от Harmonic — самые востребованные среди телеком-компаний Украины (и других стран постсоветского пространства). У Harmonic есть подразделения в США и Израиле. Mediasat уже писал о последней новинке — EyeQ, решении, использующем искусственный интеллект. Во время визита в израильский офис Harmonic нам удалось пообщаться с сотрудниками и узнать больше о внешних и внутренних процессах в компании.

Меир Литманович, менеджер по продажам

Мы работаем как в направлении развития существующих технологий, так и разрабатываем новые. Среди существующих — все, что касается кодирования, транскодирования, мультиплексирования, спектр продукции: “железо”, кодеры, софт… Сейчас компания активно вкладывает в развитие облачных решений, CableOS. следующий шаг вперед — это докеры — платформы для быстрой и удобной работы с виртуализированными приложениями…

Двигателем индустрии сейчас выступает 4К и HDR. У нас есть и наработки для VR, но не знаю, насколько этот тренд станет популярным, ведь VR картинка должна быть качественной, а для этого нужны нереальные объемы передачи данных.

На каких рынках востребованы докеры и облачные услуги?

Как обычно, флагман индустрии — Северная Америка, бывают всплески в Юго-Восточной Азии, Сингапуре, например. За ними с некоторым отрывом идет Западная Европа, Восточная Европа и страны постсоветского пространства. Сейчас есть большие проекты в Америке и Европе. Все так или иначе зависит от ARPU и платежеспособности конечного потребителя.

Какие проекты развиваете сейчас в Украине?

Это EyeQ — технология, позволяющая передавать видео без потери качества даже с ограниченным пропускным ресурсом. Также мы продолжаем наши традиционные проекты — оборудование для спутниковой связи, телепорты и ОТТ (Viasat Ukraine на базе сети “Киевстар”). Работают и старые проекты — мультиплексоры ProStream с карточками ACE для IPTV от “Укртелекома” и других операторов.

Наше оборудование удобно тем, что при появлении новых технологий или в случае, если компания хочет расширить функционал, нужно всего лишь добавить новую версию программного обеспечения на существующее оборудование. Например, если “Укркосмос” или Viasat захотят частично или полностью вещать в HEVC, то сейчас это только вопрос новой лицензии на программу, что раньше было просто невозможно. Это относится и к новому решению EyeQ, на уже существующий кодер ставится программа, покупается лицензия — и все. То оборудование Harmonic, которое есть сейчас в Украине у “Укркосмос” и Viasat, можно использовать для DTH. Кодеры, которые сейчас служат Viasat для ОТТ, это те же самые “коробки”, которые устанавливают для DTH.

Как Harmonic представлена в других странах?

Мы обеспечиваем весь DTH-рынок Казахстана, начиная с Казтелерадио/“ОТАУ ТВ”, у которого больше миллиона абонентов DTH. Однако не все из них платные, остальное -социальные платформы. Поскольку страна очень большая, то для принятия и подъема на спутник каналов необходимо три центра — Уральск, Алма-Ата и Астана. Мы обеспечиваемэти центры, а также операторов спутникового ТВ — “Каспий HD” и “Алма ТВ”, у последнего около 20 тыс. абонентов DTH. Да и вообще, 90% операторов на постсоветском пространстве использует наше оборудование.

В Туркменистане проходили спортивные соревнования, которые собирались транслировать по всему миру, сначала вели переговоры с одним из мировых лидеров по доставке контента(CDN), но по некоторым причинам у них не сложилось, в итоге CDN у них был другой, но саму трансляцию обеспечивали мы. Очень многое приходилось организовывать в удаленном доступе, так как в Туркменистане очень высокий уровень секретности, туда даже сложно получить визу, не то, что доступ к телевизионному оборудованию.

В Грузии мы давно работаем с Magticom, который был мобильным оператором, а потом решил стать DTH, мы построили для них платформу в Стокгольме, потом перенесли ее в Тбилиси. Magticom купил Caucasus Online, который был третьим оператором платного ТВ в Грузии, и там тоже было наше оборудование, которое теперь сконсолидировано водних руках. Еще в Грузии есть оператор “Силкнет” , аналог Укртелекома, — наш большой ОТТ и IPTV клиент, у них все системы транскодирования от Harmonic.

Если говорить об Израиле, то тут качество всех решений упирается в скорость интернета и CDN, ведь у нас весь интернет идет через один узел на Кипре. Проблем не возникает с контентом, проходящим через кэш или локальным, но если сервера дальше, то могут быть проблемы. Именно поэтому технологии сжатия видео жизненно необходимы.

Мы не интеграторы, все крутится вокруг видео. Задача, на которой фокусируемся больше всего — как сделать качественную картинку с наименьшими затратами на битрейт. Год за годом нам удается снижать битрейт на 15 — 20% с сохранением качества изображения.

Есть ли маркентинговый потенциал у украинских ОТТ на израильском рынке? Ведь украинский контент тут,почему-то, не представлен…

Я не знаю, почему украинских каналов нет на традиционных израильских платформах Hot и Yes. Мне кажется, это упущение самих каналов, здесь много репатриантов, они были бы востребованы.

Жанна Фридман, руководитель Q&A отдела Harmonic

На первом этапе мы получаем фичер (новую функциональность), рассматриваем его. Когда он готов, разработчики проводят тест, подтверждающий, что фичер работает. Они предоставляют информацию о найденных неполадках, и мы решаем принимать ли его. На практике 90% фичеров мы принимаем, так как нет серьезных проблем, мешающих нам проводить тесты. Потом мы пишем свой план для следующей проверки, который должны одобрить девелоперы QA & System. Детально эти тесты записаны в Quality center. Следующий этап — непосредственно проверка фичера. Если находим неполадки обращаемся к разработчику, чтоб он их устранил, потом мы еще раз все проверяем, убеждаемся, что нет багов, мешающих работе. В зависимости от сложности этот процесс занимает от трех дней до шести недель.

Все это мы проверяем на специальной аппаратуре (Аппаратура занимает отдельную комнату — lab, куда мы и направляемся. — ИС). Эти устройства принимают видео, мультиплексируют его, делают транскодинг (возможность демонстрировать видео на разных девайсах), скремблинг (защита от несанкционированного доступа) и др. Это оборудование также предоставляет возможность нашим партнерам следить за качеством сигнала и процессами.

В команде Q&A работает 6 сотрудников. Есть такая же группа на аутсорсинге в Украине, в компании Global Logic.

Harmonic использует для аутсорсинга украинское подразделение американской компании Global Logic.

Дрор Левин, RnD (Research and Development) менеджер процессов стриминга

У нас в Киеве около 150 сотрудников. Мы начали четыре года назад с нескольких проектов, а теперь они делают большую часть проектов Harmonic. Они разрабатывают как кабельные, так и видео решения. Почти каждая команда в Harmonic имеет свое продолжение в Киеве. Непосредственные задачи, которые выполняют команды, часто зависят от того, где находится оборудование. Между Harmonic и Global Logic очень близкие и дружественные отношения, мы чувствуем себя как одна команда. В офисе Global Logic есть отдельный этаж для Harmonic.

Это единственная украинская компания, с которой вы сотрудничаете?

Да.

Есть ли у вас такой же опыт работы с другими странами?

У нас есть команда в Индии. В этом случае корпоративная культура больше отличается от Израиля, США или Украины. Мы не чувствуем никакого культурного разрыва с украинской командой. Они молодые и современные ребята.

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