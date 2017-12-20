Тенденции развития рынка видео на 2018 год: измерения и рост

Mediasat посетил конференцию «Тенденции развития рынка видео на 2018 год» (Тель-Авив, Израиль). Топ менеджеры ведущих израильских компаний создающих видео контент, обсуждали наиболее актуальные сценарии развития бизнеса в будущем году. Израильские компании лидируют в

сфере IT-решений для видео, поэтому тенденции, характерные для них, актуальны для всей мировой видео-индустрии.

Измерения просмотров становятся ключевым фактором для видео индустрии, поэтому во время конференции много говорили о них и об исследованиях поведения зрителей. Говорили об интеллектуальных решениях, которые фиксируют момент, когда глаза зрителя направлены на экран, так и о решениях, основанных на творческом подходе к анализу поведения зрителя. Выступающие сошлись во мнении, что выработка единых стандартов в сфере измерений исправит ситуацию, сложившуюся на рекламном рынке. «Если вы не можете получить измерения по прошедшей рекламной кампании, вам стоит подумать о рекламе на бигбордах…».

Большие рекламные кампании будут «подроблены» на меньшие, для которых измерения являются более эффективными. Директор по маркетингу компании Purple Алекс Мак-Артур считает, что будущее – за более креативными измерениями, без математических расчетов и миллионных расходов на ненужную рекламу.

«Телевидение становится более персонализированным, перемещаясь из гостиной в комнаты всех членов семьи, и этот процесс также влияет на измерения», — отмечает

генеральный директор компании Nuviad Рафи Тон.

Никто не любит смотреть рекламу, поэтому всё более популярными, становятся блокирующие рекламу приложения, что, в свою очередь, вынуждает развиваться рынок видео рекламы.

Старший операционный директор и соучредитель Wibbitz Йотам Коэн считает, что видео с Amazon сможет конкурировать с Google и Facebook. Он также уверен в том, что видео победит текстовые форматы. Именно поэтому он и создал платформу Wibbitz: она позволяет загружать текст и автоматически создавать видео, связанное с этим текстом.

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