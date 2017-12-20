Ассоциация HbbTV завершила разработку Спецификации для операторских приложений и опубликовала её.

Спецификация основана на стандарте HbbTV 2.0 и позволяет операторам предлагать собственные брендированные проекты в качестве приложений для телевизоров. В целом приложение работает подобно виртуальному сет-топ-боксу, эффективно имитируя функции настоящего сет-топ-бокса без необходимости его установки. Операторское приложение (OpApp) может запускаться непосредственно после включения телевизора. С точки зрения пользователя OpApp по своей функциональности выглядит точно так же, как любой другой источник контента – кабельное ТВ или HDMI подключение. Приложения могут использоваться в любых сетях, которые поддерживают работу с подключаемыми телевизорами: спутниковых, кабельных, эфирных и IPTV.

Председатель правления Ассоциации HbbTV Клаус Ильнер комментирует: «В Ассоциации HbbTV чрезвычайно рады возможности представить спецификацию для OpApps, поскольку понимают, что она поможет повысить степень удовольствия пользователей и качество получаемых ими услуг. Свои преимущества получат производители оборудования, вещатели, операторы и производители контента, что сделает просмотр более интеллектуальным и адаптированным к потребностям потребителя».

Появление данной спецификации даст зрителю возможность смотреть телевизионный контент на большом экране, избавив его при этом от необходимости устанавливать сет-топ-бокс и колдовать с кабелями и различными пультами. Операторы смогут доставлять брендированный контент непосредственно в подключаемые телевизоры, что даст им возможность быстро получать отдачу от инноваций в сфере их производства, а также экономить средства, которые обычно тратятся на закупку и обслуживание парка сет-топ-боксов. Вещатели получат выгоду от чётко выписанных принципов сосуществования с приложениями. А производители телевизоров, в свою очередь, смогут порадовать более привлекательными техническими решениями как пользователей, так и операторов.

«После нескольких лет совместной работы над OpApps с целым рядом операторов IPTV по всей Европе я очень рад тому, что спецификация наконец готова, – говорит Роб Коэнен, старший консультант нидерландской компании TNO, которая работает в области исследований и разработок и сотрудничает со многими операторами IPTV. – Никто не в силах опровергать те широкие возможности, которые открывают приложения перед операторами IPTV, однако, данный потенциал можно будет использовать по полной программе лишь в том случае, если он будет опираться на стандарт, утверждённый на международном уровне».

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