Канадская транснациональная корпорация MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA) приняла решение о выходе из проекта по созданию и выведению на орбиту первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь». Всему виной – исчезновение крупной денежной суммы в Сейшельских оффшорах, – говорится в расследовании «Громадського телебачення».

В 2009 году MDA заключила контракт с Государственным космическим агентством Украины (ГКАУ) на создание национальной спутниковой системы связи (НССС) «Лыбидь». В качестве финансиста проекта выступило Канадское экспортное агентство (EDS), предоставившее $254,6 млн под гарантии украинского правительства.

Затем по инициативе украинской стороны в договор была введена сейшельская компания-посредник Briklin Limited, которая впоследствии потеряла 8 миллионов долларов США, предназначавшиеся предприятию «Южмаш». Последнее должно было построить ракету-носитель «Зенит» для вывода спутника на орбиту. Что, как известно, так и не произошло.

Таким образом, по истечении почти восьми лет с момента заключения контракта, космический аппарат «Лыбидь» так и не был выведен на орбиту, а дата его запуска по-прежнему переносится из года в год. И это несмотря на тот факт, что сам аппарат готов, и находится в Красноярске на ответственном хранении у российской компании «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева. Сроки которого, к слову, подходят к завершению.

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