Алжир планирует запустить на орбиту несколько современных спутников в рамках космической программы на 2020-2040 годы, которая в настоящее время находится «на стадии изучения». Эту информацию озвучил 18 декабря в столице страны, городе Алжир, генеральный директор Алжирского космического агентства Аззедин Усседик.

В настоящее время Алжирское космическое агентство изучает национальную космическую программу, предусматривающую запуск множества спутников, построенных по последнему слову науки и техники. Об этом Усседик заявил во время пресс-конференции, посвящённой проведенному 11 декабря успешному запуску алжирского спутника связи Alcomsat-1, который отправился на орбиту с китайского космодрома Сичан.

Он также добавил, что старт новой программе будет дан после завершения текущей космической программы на 2006-2020, в рамках которой в космос было успешно запущено пять спутников, последним из которых и стал Alcomsat-1.

По словам Усседика, запуск спутника Alcomsat-1 должен «укрепить национальный суверенитет в сфере телекоммуникаций путём создания надёжной, эффективной и безопасной системы передачи информации».

Спутник обеспечит непрерывность предоставления услуг связи в случае серьёзных стихийных бедствий, а также позволит увеличить ёмкость национальных систем связи, даст возможность рассредоточить по стране центры активности и услуг (сегодня они расположены, главным образом, на севере Алжира), снизить затраты, связанные с использованием международных сетей связи, и это помимо переноса технологии.

Спутник Alsatcom-1, запуск которого стал возможен благодаря партнёрству с Китаем, имеет 33 транспондера, девять из которых предназначены для нужд цифрового теле- и радиовещания, также для дистанционного обучения, телемедицины и видеоконференций.

Помимо этого новый спутник также обеспечит доступ к высокоскоростному интернету (20 мбит/сек) в Ka-диапазоне на всей территории Алжира.

Кроме того, ёмкости спутника помогут обеспечить доступ к интернету средней скорости (2 мбит/сек) в Ku-диапазоне на территории Северной Африки, которая, помимо Алжира, также охватывает территории Марокко, Мавритании, Западной Сахары, Мали, Нигера, Буркина-Фасо, Ливии, Туниса, а кроме того – северные провинции Чада и Судана.

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