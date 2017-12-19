Сотовый оператор Vodafone представил обновленные роуминговые тарифы для украинских бизнес-клиентов, которые пользуются линейкой Vodafone Red Business.

По сообщению пресс-службы Vodafone, с 19 декабря оператор существенно расширил перечень стран, в которых действуют выгодные тарифы для роуминга – с 16 до более чем 55 стран.

С 19 декабря перечень стран, где будут действовать выгодные тарифы для роуминга, расширен с 16 до более чем 55 стран.

Теперь для решения бизнес-вопросов в 55 странах мира клиенты Vodafone смогут воспользоваться звонками от 2 грн за минуту и мобильным интернетом от 30 грн за 100 МБ, — уточняется в сообщении пресс-службы.

При совершении любого исходящего события будет сниматься оплата 10 грн в день пользования.

Важное преимущество новых тарифов – это возможность оплачивать услуги только по факту их использования. В отличии от других предложений, существующих на рынке, клиентам не придётся оплачивать пакет услуг – оплата происходит только за использованные минуты, SMS и мегабайты.

Впервые доступные тарифы для роуминга были предложены украинским абонентам с приходом Vodafone в ноябре 2015 года в рамках услуги «Роуминг как дома».

Новые тарифы доступны на официальном сайте оператора по адресу — www.vodafone.ua/ru/dlya-biznesu/rouming.

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