Норвегия завершила переход на цифровое радиовещание, став первой страной отказавшейся от FM-вещания на общенациональном уровне

Борис Скуратовский
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Завершение аналогво-цифрового перехода означает, что отныне в Норвегии лишь местные станции продолжат использовать для вещания FM-частоты.

Норвегия завершила переход на цифровые стандарты радиовещания, став таким образом первой страной в мире, которая полностью отказалась от аналогового FM-радио на общенациональном уровне. Об этом сообщает издание The Guardian.

В среду, 13 декабря, в чётком соответствии с графиком, на цифровое радиовещание (в стандарте DAB) перешли самые северные районы страны, а также арктический архипелаг Свальбард, – сообщает индустриальная группа Digitalradio Norge (DRN), представляющая интересы общественных и коммерческих радиостанций Норвегии.

Переход на цифру, начавшийся 11 января, обеспечит улучшение качества звука, а также увеличение количества транслируемых программ и возможность внедрения дополнительных функций. И всё это – как утверждают специалисты – лишь за одну восьмую часть стоимости FM-вещания.

Впрочем, данный шаг был встречен с некоторой долей скептицизма, вызванного некоторыми техническими проблемами, а также утверждением о том, что покрытие сигналом DAB в стране недостаточно.

Помимо этого, радиослушатели также жаловались на то, что для покупки нового приёмника или адаптера приходится выкладывать от 100 до 200 евро.

По данным DRN, лишь 49% водителей могут сегодня слушать программы DAB в салоне своего автомобиля.

Местные СМИ ссылаются на данные исследования, согласно которым за минувший год число норвежцев, ежедневно слушающих радио, снизилось на 10%, а общественный вещатель NRK потерял 21% своей аудитории.

«Это грандиозное изменение, и нам следует дать своим слушателям время на то, чтобы адаптироваться к цифровому радио, – заявил глава DRN Оле Йорген Торвмарк. – После прекращения аналогового вещания в том или ином регионе мы в начале наблюдали снижение количества радиослушателей, однако, затем их число снова возрастало».

Переход на цифровое вещание затронул лишь национальные радиосети. Большая часть местных станций продолжает аналоговое вещание в FM-диапазоне.

В ближайшие годы примеру Норвегии собирается последовать целый ряд других стран – в частности, Швейцария, Великобритания и Дания.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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