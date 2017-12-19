Как и ожидалось, американская Федеральная комиссия по электросвязи проголосовала тремя голосами против двух (в соответствии с партийным разделением) за восстановление норм, которые они называют давней, двусторонней либеральной регуляторной базой. По мнению сторонников данного решения, эти нормы на протяжении почти 20 лет способствовали быстрому развитию Интернета, формированию его открытости и свободы.

Проведя подробный юридический и экономический анализ, а также изучив отзывы пользователей и заинтересованных сторон, Комиссия решила пересмотреть введённые FCC в 2015-м году нормы, регулирующие доступ к широкополосному Интернету, которые в комиссии называют политикой «жёсткой руки» в стиле норм, регулирующих рынок коммунальных услуг. В комиссии считают, что следование данным нормам достаточно дорого обходилось всей экосистеме Интернета.

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Отказавшись от этих «жёстких норм», FCC вернула то, что члены комиссии называют «политикой лёгкого касания» — то есть, нормы, действовавшие до 2015 года. Также в FCC установили достаточно жёсткие требования к прозрачности работы провайдеров, которые должны принести дополнительные выгоды пользователям, а также обеспечить правительству все возможности для эффективного надзора за деятельностью провайдеров услуг широкополосного доступа. Решение FCC вернуло Федеральной комиссии по торговле возможность вмешиваться в случаях, когда провайдеры нарушают нормы здоровой конкуренции либо ведут себя на рынке несправедливо и нечестно.

По мнению FCC, принятая нормативная база поможет защитить права потребителей при гораздо меньших затратах, чем того требовали прежние жёсткие и всеохватывающие правила. В комиссии считают, что восстановление благоприятного климата для инвестиций в сети является ключевым фактором для преодоления сетевого разрыва, стимулирования конкуренции и инновационных проектов, несущих выгоду абонентам.

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