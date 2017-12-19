ПОДЕЛИТЬСЯ
сетевой нейтралитет / net neutrality
Иллюстрация: oompfh.com

Как и ожидалось, американская Федеральная комиссия по электросвязи проголосовала тремя голосами против двух (в соответствии с партийным разделением) за восстановление норм, которые они называют давней, двусторонней либеральной регуляторной базой. По мнению сторонников данного решения, эти нормы на протяжении почти 20 лет способствовали быстрому развитию Интернета, формированию его открытости и свободы.

Проведя подробный юридический и экономический анализ, а также изучив отзывы пользователей и заинтересованных сторон, Комиссия решила пересмотреть введённые FCC в 2015-м году нормы, регулирующие доступ к широкополосному Интернету, которые в комиссии называют политикой «жёсткой руки» в стиле норм, регулирующих рынок коммунальных услуг. В комиссии считают, что следование данным нормам достаточно дорого обходилось всей экосистеме Интернета.

Читайте также: Пять фактов об отмена сетевого нейтралитета в США

Отказавшись от этих «жёстких норм», FCC вернула то, что члены комиссии называют «политикой лёгкого касания» — то есть, нормы, действовавшие до 2015 года. Также в FCC установили достаточно жёсткие требования к прозрачности работы провайдеров, которые должны принести дополнительные выгоды пользователям, а также обеспечить правительству все возможности для эффективного надзора за деятельностью провайдеров услуг широкополосного доступа. Решение FCC вернуло Федеральной комиссии по торговле возможность вмешиваться в случаях, когда провайдеры нарушают нормы здоровой конкуренции либо ведут себя на рынке несправедливо и нечестно.

По мнению FCC, принятая нормативная база поможет защитить права потребителей при гораздо меньших затратах, чем того требовали прежние жёсткие и всеохватывающие правила. В комиссии считают, что восстановление благоприятного климата для инвестиций в сети является ключевым фактором для преодоления сетевого разрыва, стимулирования конкуренции и инновационных проектов, несущих выгоду абонентам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox AS4
Openbox AS4
Openbox AS4
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияCSTB.Telecom & Media 2018: открыта онлайн-регистрация на посещение деловой программы
Следующая публикацияНорвегия завершила переход на цифровое радиовещание, став первой страной отказавшейся от FM-вещания на общенациональном уровне
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА