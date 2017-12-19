Во Франции по итогам совместной операции, проведенной антипиратской группой и полицией, был арестован 16-тилетний владелец сайта, предположительно предоставлявший пиратский доступ к телеканалам.

В пресс-релизе, разосланном в понедельник, 11 декабря, Ассоциацией по борьбе с пиратством в сфере аудиовизуальной продукции (Association Against Audiovisual Piracy, ALPA), говорится, что результатом операции, проведенной совместно с полицией Бордо, была прекращена работа web-сайта «artv.watch», а также был арестован его владелец.

Упомянутый в пресс-релизе сайт предлагал возможность доступа к 176 бесплатным и платным французским телеканалам, являющимся членами ALPA. Среди них, в частности, такие каналы и компании, как Canal + Group, M6 Group, TF1 Group, France Télévision Group, Paramount, Disney и Fox.

Сайт был создан в апреле 2017 года и помимо прямого доступа к каналам предлагал для скачивания мобильное приложение, дающее возможность смотреть телепрограммы на мобильных телефонах и планшетах.

В общей сложности, число зарегистрированных пользователей сайта составляло 800000 человек.

В настоящее время пользователь, заходящий на сайт, видит сообщение: «RTV закрыт по причине проблем с законом. Благодарим за понимание! На самом деле, данный сайт действовал нелегально».

По примерным подсчётам ALPA владелец сайта ежемесячно зарабатывал на размещении рекламы 3 000 евро (3 500 долларов).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.