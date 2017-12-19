Ведущий вещатель стран Балтии будет доставлять свой ТВ пакет в Латвии, Литве и Эстонии с помощью спутника ASTRA 4A в орбитальной позиции 5 гр.в.д. Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе спутникового оператора SES.



Абоненты платного телевидения All Media Baltics смогут наслаждаться телеканалами вещателя в HD формате, включая собственный премиум-пакет телеканалов вещателя, в позиции 5 градусов восточной долготы, в соответствии с анонсированным многолетним договором о предоставлении спутниковых емкостей.

Согласно договору All Media Baltics будет использовать несколько транспондеров на спутнике ASTRA 4A для доставки своих 5 HD каналов и пакета платных телеканалов в странах Балтии, который состоит из развлекательных, спортивных и киноканалов.

Компания All Media Baltics была создана в октябре 2017 года после того, как Providence Equity Partners приобрела все медиа активы и компании, предоставляющие услуги платного телевидения, принадлежавшие Modern Times Group в странах Балтии, которая уже пользовалась услугами SES для доставки своего ТВ пакета в позиции 5 градусов восточной долготы. Благодаря этому договору, All Media Baltics обеспечивает бесперебойность приема сигнала для своей аудитории и использует широкий охват премиальной орбитальной позиции SES в странах Скандинавии и Балтии. В этой позиции в странах Балтии SES охватывает 1,73 миллиона телевизионных домохозяйств, что составляет 65% всех телевизионных домохозяйств на этом рынке.

«Мы не только предоставляем DTH услуги премиум-класса, но мы также располагаем наилучшими возможностями, чтобы предоставлять контент высокой четкости в ТВ домохозяйства в странах Балтии, поскольку мы уже обслуживаем 78% HDTV домов в регионе с помощью наших спутников», – сказал Хокан Хйодин, вице-президент SES Video по продажам в странах Скандинавии, Балтии и Восточной Европы. «Мы очень рады поддержать DTH потребности All Media Baltics в вещании высокой четкости, и мы с удовольствием поможем им в дальнейшем развитии».

«Развлекательный контент должен быть высококачественным, а услуги вещания – надежными. Так мы сможем удовлетворить потребности наших зрителей», – сказал Арвилс Куприс, главный операционный директор All Media Baltics. «У компании SES большой опыт в предоставлении высококачественных услуг вещания. Мы уверены, что SES поможет нам в предоставлении развлекательного контента зрителям и обеспечит услуги наивысшего качества».

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