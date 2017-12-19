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И скорость такого «подключения» превышает килобитную скорость коммутируемых линий.

Инженеры британской компании Andrews & Arnold, предоставляющей услуги доступа в Интернет, на наглядном опыте доказали возможность передачи сигнала широкополосной ADSL связи по смоченной нитке.

На прошлой неделе один любопытный инженер задался вопросом: может ли смоченная нитка заменить собой витую медную пару в ADSL линии?

Используя мокрую нить длиной в два метра, инженер смог добиться скорости передачи данных в нисходящем канале на уровне 3,5 Мбит/сек, что, конечно, достаточно медленно по сегодняшним стандартам, но намного быстрее скорости коммутированных соединений прошлого. Впрочем, следует заметить, что сигнал передавался на короткое расстояние.

Несмотря на то, что данный «тест» был всего лишь шуточным экспериментом, он, тем не менее, стал практическим подтверждением одной давней шутки, хорошо известной сетевым инженерам. Как указывает в своём блоге шеф компании Andrews & Arnold, одним из основных качеств технологии ADSL является то, что она может подстраиваться к условиям достаточно плохих линий – до той степени, что она может работать «даже через кусок мокрой нитки».

Тест «волоконного» соединения оказался неудачным при смачивании нитки пресной водой. Однако, вторая попытка, с использованием солёной воды (обладающей лучшей электропроводностью) оказалась удачной.

Используя кусок мокрой нитки, инженер смог добиться скорости передачи данных в нисходящем канале до 3,5 Мбит/сек. Картинка: Andrews & Arnold

Сотрудник технического отдела компании, проводивший данный опыт, описал ход эксперимента в серии твитов. Пара двухметровых ниток была вымочена в солёной воде, а затем они были параллельно протянуты между двумя маршрутизаторами, к которым, собственно, и были «подключены».

Профессор Джим Аль-Халили, работающий на факультете физики в Университете Сюррея, объяснил корреспонденту BBC научную основу эксперимента.

«Разумеется, влажная нитка не обладает столь же хорошей электропроводимостью, как медный провод, однако в данном случае речь ведь не идёт о передачи тока высокого напряжения, – заявил он. – В данном случае нитка выполняет роль волновода, который обеспечивает передачу электромагнитных волн. И поскольку широкополосный сигнал является сигналом очень высокой частоты, то не столь важно, какой материал использован в волноводе».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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