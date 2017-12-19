И скорость такого «подключения» превышает килобитную скорость коммутируемых линий.

Инженеры британской компании Andrews & Arnold, предоставляющей услуги доступа в Интернет, на наглядном опыте доказали возможность передачи сигнала широкополосной ADSL связи по смоченной нитке.

На прошлой неделе один любопытный инженер задался вопросом: может ли смоченная нитка заменить собой витую медную пару в ADSL линии?

Используя мокрую нить длиной в два метра, инженер смог добиться скорости передачи данных в нисходящем канале на уровне 3,5 Мбит/сек, что, конечно, достаточно медленно по сегодняшним стандартам, но намного быстрее скорости коммутированных соединений прошлого. Впрочем, следует заметить, что сигнал передавался на короткое расстояние.

Несмотря на то, что данный «тест» был всего лишь шуточным экспериментом, он, тем не менее, стал практическим подтверждением одной давней шутки, хорошо известной сетевым инженерам. Как указывает в своём блоге шеф компании Andrews & Arnold, одним из основных качеств технологии ADSL является то, что она может подстраиваться к условиям достаточно плохих линий – до той степени, что она может работать «даже через кусок мокрой нитки».

Тест «волоконного» соединения оказался неудачным при смачивании нитки пресной водой. Однако, вторая попытка, с использованием солёной воды (обладающей лучшей электропроводностью) оказалась удачной.

Сотрудник технического отдела компании, проводивший данный опыт, описал ход эксперимента в серии твитов. Пара двухметровых ниток была вымочена в солёной воде, а затем они были параллельно протянуты между двумя маршрутизаторами, к которым, собственно, и были «подключены».

Профессор Джим Аль-Халили, работающий на факультете физики в Университете Сюррея, объяснил корреспонденту BBC научную основу эксперимента.

«Разумеется, влажная нитка не обладает столь же хорошей электропроводимостью, как медный провод, однако в данном случае речь ведь не идёт о передачи тока высокого напряжения, – заявил он. – В данном случае нитка выполняет роль волновода, который обеспечивает передачу электромагнитных волн. И поскольку широкополосный сигнал является сигналом очень высокой частоты, то не столь важно, какой материал использован в волноводе».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.