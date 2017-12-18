Европейский парламент 365 голосами против 256 постановил, что доступ пользователей к европейским медиа будет ограничен сферой новостей и текущих событий, высказавшись тем самым в пользу сохранения политики геоблокады и отвергнув предложения Еврокомиссии, связанные с формированием Единого цифрового рынка.

Предложения, сформулированные спутниковым кабинетом Еврокомиссии, были направлены на приведение регуляторных норм для трансграничного контента в сфере DTH и кабельного рынка в соответствие с нормами, принятыми для единого цифрового рынка. Иными словами, речь шла о возможности получения доступа по всей территории ЕС к услугам, за которые они заплатили в стране постоянного проживания. Однако, после яростного лоббирования производителями контента и коммерческими вещателями, в Европейском парламенте приняли решение ограничить действие рекомендаций Комиссии по прекращению геоблокирования в сфере спутниковых и онлайн-услуг сектором новостей и текущих событий. После того, как каждое государство член ЕС определится со своей позицией, решение будет передано в Совет Европы.

В Ассоциации коммерческого телевидения Европы (ACT) приветствуют результаты прошедшего 12 декабря голосования, давшего возможность начать дискуссию с Советом по предложенным регуляторным нормам для вещателей (SatCab). Коммерческие вещатели и большая часть игроков рынка контента утверждает, что широкое применение правил регулирования авторского права несёт в себе риск снижения инвестиций кинопроизводство, производства сериалов, спортивных программ в странах ЕС, результатом чего может стать общее падение производства контента.

Директор ACT по вопросам политики и правовых отношений Агнершка Горак отмечает: «Голосование в Европейском парламенте открывает перед гражданами стран ЕС будущее, наполненное качественным ТВ. Это голосование в поддержку роста количества, качества и разнообразия телепрограмм и фильмов, доступных зрителю. От имени ACT я благодарю всех членов Европейского парламента, проголосовавших за принятие данного решения, направленного на улучшение законодательных норм. Мы призываем все страны ЕС, скооперировавшись, следовать курсом, установленным Парламентом, и ограничить сферу применения исключений, связанных со страной происхождения, что даст зрителю возможность наслаждаться огромным количеством качественных информационных и развлекательных телепрограмм».

Тем временем глава европейского отдела EBU Никола Франк отметил: «Регуляторные нормы SatCab изначально разрабатывались для расширения движения контента между странами Европы, что позволило бы как потребителям, так и вещательному сектору ощутить преимущества единого цифрового рынка. Данное голосование идёт вразрез с этими инициативами, сохраняет фрагментированность европейского рынка аудиовизуальных услуг и ограничивает доступ граждан к европейской культуре».

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