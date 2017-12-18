CSTB.Telecom & Media 2018: открыта онлайн-регистрация на посещение деловой программы

20-я юбилейная выставка-форум CSTB. TELECOM & MEDIA приглашает к обсуждению актуальных вопросов ТВ отрасли и открывает отдельную онлайн-регистрацию на посещение деловой программы.

Международная выставка-форум CSTB.Telecom & Media 2018, которая пройдет с 30 января по 1 февраля в МВЦ «Крокус Экспо», в очередной раз станет центром притяжения для специалистов в области телевизионной и телекоммуникационной индустрии. Уже доступна сетка деловой программы проекта. Форум представлен 15+ стратегическими сессиями и дискуссиями.

Деловую программу откроет круглый стол «Стратегия развития бизнеса эфирных и неэфирных каналов в различных средах распространения». В настоящее время происходят фундаментальные изменения в технологиях доставки телевизионного и видеоконтента до конечного потребителя. Основной средой распространения телевидения и видео становится сеть интернет. Мультисервисные операторы внедряют современные сервисные платформы с функцией персонального телевидения и системой сбора статистики потребления контента.

В этой связи на круглом столе будут подняты вопросы монетизации интерактивного ТВ, изменений в системе медиаизмерений и персонификации рекламы (Big TV), обсудят сдвиг интереса зрителей в сторону нелинейного телевидения, поднимут вопросы пиратства, факторы стимулирования спроса на операторские услуги и многое другое. К участию в заглавном мероприятии приглашаются представители Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Ассоциации кабельного телевидения России, ВГТРК, Первого канала, СТС Медиа, Первого канала. Всемирная сеть, Цифрового телевидения, Сигнал Медиа, Viacom, Триколор ТВ, МТС, Huawei и многие другие. Соорганизатором круглого стола выступает АКТР, ведущие: Яна Чурикова, руководитель каналов молодёжного и музыкального вещания, VIACOM, и Юрий Припачкин, президент АКТР.

Впервые в рамках CSTB. TELECOM & MEDIA поговорят о российском высокотехнологичном производстве. На «Стратегической сессии российских ассоциаций производителей» поднимут вопрос о локализации производства на территории РФ и об эволюции эфирного вещания. К обсуждению приглашены представители Минэкономразвития, Минпромторга, Госдумы, ассоциаций АРПАТ, РАТЭК, АРПЭ, iot, AVRA и другие. Среди других вопросов — нормативно-правовое регулирование для поддержки российских производителей радиоэлектронного оборудования. Впервые в стратегической сессии внимание уделят вопросам приоритетного использования российских разработок в области применения VR/AR технологий. Соорганизаторами сессии выступают GS Group, ассоциации АРПАТ, РАТЭК, AVRA.

На Форуме региональных операторов, соорганизатором которого вновь выступит ассоциация Ростелесеть, эксперты обсудят операторский взгляд на телесмотрение, вопросы недискриминационного доступа в жилой фонд, управления системами контроля сети и многое другое.

Секция ULTRA HD подразумевает формат панельной дискуссии, на которой ведущие компании-производители техники поделятся опытом внедрения HDR систем в новое поколение телевизоров, а производители контента продемонстрируют различные технологии сьемки и обработки сигнала. Мы обсудим вопросы дополнительных спутниковых емкостей для операторов, доставку контента сверхвысокой четкости, бизнес-модели по продвижению формата и многое другое.

Перспективные технологии OTT TV и VOD индустрии будут рассмотрены во втором Форуме OTT.Future при активном участии Ассоциации Интернет Видео. На сессии соберутся ключевые игроки рынка и обсудят, сколько заработал рынок в 2017 году и каковы прогнозы на 2018 год, представят тренды и факторы роста отрасли, рассмотрят лучшие кейсы OTT TV/VOD сегмента и обязательно обозначат перспективы развития индустрии. Бизнес расскажет о работе в условиях обновленного отраслевого регулирования и степени его влияния на рынок.

Одна из ключевых секций форума «Перспективные спутниковые технологии связи и вещания в приложении к российскому рынку» будет разделена на две сессии: «Новые спутниковые вещательные технологии и стандарты. Интеграция спутникового вещания с новыми сервисами и услугами», и «Точки роста рынка спутниковой связи. Насколько тенденции мирового рынка справедливы для российского, и как отечественным операторам не упустить перспективные рынки спутниковой связи?». К участию приглашены руководители российских и зарубежных операторов спутниковой связи, представители телерадиокомпаний и операторов вещательных сетей, провайдеры услуг связи, производители спутникового оборудования, эксперты отрасли. Партнер секции: журнал «Теле-спутник».

Уникальная прикладная секция «КЕЙС-МАРАФОН: маркетинговая активность операторов и вещателей», вызывающая неизменный интерес слушателей, представит самые яркие, масштабные и креативные маркетинговые кейсы операторов и телеканалов, ориентированные на зрителей и подписчиков, реализованные как в Москве при участии крупных операторов, так и в регионах и других странах. Соорганизатор секции: интернет-портал «Кабельщик».

В партнёрстве с «Теле-спутником» организована еще одна совершенно новая секция «HIGH-TECH DATACASTING: инновационные технологии в телепроизводстве и вещании», на которой пойдет речь о новых технологиях и их влиянии на инфраструктуру российских телевещателей, например, об IP-коммутации для студийного оборудования, облачных технологиях и виртуальных серверах в ТВ-индустрии, виртуальных студиях и облачном телевидении как альтернативе высокобюджетным технологиям.

Как обычно, отдельное внимание будет посвящено контенту. В секции «Мастерство создания и развития тематического телеканала. Формирование телевизионного бренда», соорганизаторами которой выступают «Кабельщик» и «Медиабренд», рассмотрят организацию съемочного процесса и создание собственного лица телеканала, варианты формирования программной сетки из собственного и закупного контента, проведут аудит наполнения канала и оформления эфира. Эксперты разберут реальные примеры – каналы, участвующие в качестве номинантов в премии «Большая цифра».

Как всегда, юристы и эксперты в области законодательства расскажут о том, какие изменения претерпевают законы с развитием рынка телевидения и телекоммуникаций в секции «Юридические консультации».

Программа форума доступна по ссылке.

Напоминаем вам, что посещение форума платное, для посещения необходимо зарегистрироваться заранее на сайте и произвести оплату.

Организатор выставки-форума: компания МИДЭКСПО

При поддержке: Ассоциация кабельного телевидения России

Платиновый спонсор: Huawei

Стратегический партнер: Триколор ТВ

Генеральный партнер: Eutelsat

Партнеры: МТС, Контур М

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