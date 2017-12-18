Ежедневно Divan.TV просматривают тысячи людей в 200 странах мира. Сотни фильмов, передач и телеканалов доступны на сервисе. Но среди них есть те, которые пользуются наибольшим спросом со стороны зрителей. Mediasat публикует ТОП—10 самых просматриваемых фильмов, передач и телеканалов за последний месяц уходящего года на OTT—сервисе Divan.TV.

Зимнее время года идеально подходит для уютных домашних вечеров с просмотром хороших фильмов. А впереди ещё так много новогодних уик—эндов. За последний месяц на Divan.TV просмотрели не одну сотню хороших фильмов, но, по мнению зрителей, самые лучшие именно эти:

Зрители Divan.TV очень любят украинские реалити—шоу и юмористические передачи. Об этом говорят постоянно растущие просмотры таких передач. Острый юмор от студии «Квартал 95», самые разные талант—шоу, уже легендарный «Киев днём и ночью» и тревел—шоу помогают пользователям Divan.TV провести их свободное время ещё веселее. Ниже представлены ТОП—10 шоу и передач, которые удерживали зрителя возле экрана за последний месяц.

Неважно, какое время года за окном, а потребность в телеканалах остаётся всегда. Чаще всего зрители отдают предпочтение просмотру новостей и шоу на ТВ. Какие же телеканалы зрители Divan.TV любят больше всего? Ответ смотрите ниже на картинке.

Напомним, ранее Mediasat публиковал статистику аудитории ОТТ-сервиса Divan.TV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.