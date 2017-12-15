Домой Видеосервисы Samsung и Amazon предложат контент, записанный в HDR10+

Samsung и Amazon предложат контент, записанный в HDR10+

Борис Скуратовский
-
126
0
ПОДЕЛИТЬСЯ
samsung amazon hdr10+

Компании Samsung Electronics и Amazon Prime Video подтвердили информацию о том, что вся библиотека Prime Video HDR отныне доступна в стандарте HDR10+ – новом открытом стандарте, который использует динамические метаданные, позволяющие усилить контрастность и улучшить цветопередачу на многих моделях телевизоров.

Каталог Prime Video HDR10+ включает в себя сотни часов контента – в частности, такие шоу как Prime Originals The Grand Tour, Удивительная миссис Майзел, Жан-Клод Ван-Джонсон, Тик, Человек в высоком замке, а также сотни лицензионных фильмов. Платформа Prime Video – первый провайдер услуг потокового видео, предлагающий своим пользователям контент в стандарте HDR10+. Стандарт HDR10+ поддерживают все UHD-телевизоры производства компании Samsung – включая QLED-телевизоры премиум-класса.

Технология HDR10+, используемая платформой Prime Video, предусматривает использование динамических метаданных, которые позволяют HDR-совместимым телевизорам подстраивать уровень яркости в зависимости от конкретной сцены или отдельных кадров. Привязывая  индивидуальную цветопередачу к каждой сцене, стандарт HDR10+ обеспечивает невероятное качество отображения видео на экранах производства компании Samsung нового поколения. Зритель видит качественную картинку с расширенными цветовыми характеристиками – такими, как большая детализация, более чётко выраженные тени, а также более тонкая цветопередача, дающая возможность увидеть изначальный замысел создателя видео. Благодаря использованию основанных на принципах Безье чётких правил привязки цветовых оттенков, компания Amazon получит возможность предлагать оптимальное изображение владельцам широкой линейки телевизоров.

Запуск поддержки стандарта HDR10+ на платформе Prime Video вместе с логотипом HDR10+, а также партнёрства в сфере сертификации, инициированное компаниями Samsung, 20th Century Fox и Panasonic в начале текущего года, демонстрируют принятие и рост HDR10+, а также растущую заинтересованность игроков рынка в HDR стандартах преимум-класса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox AS4
Openbox AS4
Openbox AS4
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияКанал Epic Drama от Viasat World начинает работу на рынке Центральной и Восточной Европы
Следующая публикацияАмериканский инвестфонд приобрёл 20% акций индийской платформы спутникового телевидения Airtel
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА