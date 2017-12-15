Samsung и Amazon предложат контент, записанный в HDR10+

Компании Samsung Electronics и Amazon Prime Video подтвердили информацию о том, что вся библиотека Prime Video HDR отныне доступна в стандарте HDR10+ – новом открытом стандарте, который использует динамические метаданные, позволяющие усилить контрастность и улучшить цветопередачу на многих моделях телевизоров.

Каталог Prime Video HDR10+ включает в себя сотни часов контента – в частности, такие шоу как Prime Originals The Grand Tour, Удивительная миссис Майзел, Жан-Клод Ван-Джонсон, Тик, Человек в высоком замке, а также сотни лицензионных фильмов. Платформа Prime Video – первый провайдер услуг потокового видео, предлагающий своим пользователям контент в стандарте HDR10+. Стандарт HDR10+ поддерживают все UHD-телевизоры производства компании Samsung – включая QLED-телевизоры премиум-класса.

Технология HDR10+, используемая платформой Prime Video, предусматривает использование динамических метаданных, которые позволяют HDR-совместимым телевизорам подстраивать уровень яркости в зависимости от конкретной сцены или отдельных кадров. Привязывая индивидуальную цветопередачу к каждой сцене, стандарт HDR10+ обеспечивает невероятное качество отображения видео на экранах производства компании Samsung нового поколения. Зритель видит качественную картинку с расширенными цветовыми характеристиками – такими, как большая детализация, более чётко выраженные тени, а также более тонкая цветопередача, дающая возможность увидеть изначальный замысел создателя видео. Благодаря использованию основанных на принципах Безье чётких правил привязки цветовых оттенков, компания Amazon получит возможность предлагать оптимальное изображение владельцам широкой линейки телевизоров.

Запуск поддержки стандарта HDR10+ на платформе Prime Video вместе с логотипом HDR10+, а также партнёрства в сфере сертификации, инициированное компаниями Samsung, 20th Century Fox и Panasonic в начале текущего года, демонстрируют принятие и рост HDR10+, а также растущую заинтересованность игроков рынка в HDR стандартах преимум-класса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.