Канал Epic Drama от Viasat World начинает работу на рынке Центральной и Восточной Европы

С14 декабря новый телеканала Epic Drama от компании Viasat World начал работу в 11 странах Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщает Broadband TV News.

На пресс-конференции, прошедшей в Варшаве в начале этой недели, было объявлено о том, что на первом этапе в Польше канал будет доступен подписчикам платформы Cyfrowy Polsat. Также сразу после запуска канал появится в предложениях компаний Play Now и Orange, а платформа nc+ начнёт его трансляцию 1 января. Помимо этого, в Польше канал будет доступен также абонентам оператора Elsat из Силезии.

Помимо этого на пресс-конференции было объявлено о том, что 6 декабря компания Viasat World подписала ключевое соглашение с ITV Studios Global Entertainment, открывающее возможность транслировать производимый ею контент на канале Epic Drama.

Ранее в компании Viasat World сообщали о том, что канал Epic Drama будет работать в Болгарии, Венгрии, Греции, Польше, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, Украине, Хорватии и Чехии.

Более 70% контента, который планируется транслировать на канале, будет эксклюзивным. А 80% контента будет также включать права для трансляции на SVOD платформах, и это будет, главным образом, прайм-контент, выпущенный на протяжении трёх последних лет.

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