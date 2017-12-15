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Канал Epic Drama от Viasat World начинает работу на рынке Центральной и Восточной Европы

Борис Скуратовский
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Viasat Epic Drama

С14 декабря новый телеканала Epic Drama от компании Viasat World начал работу в 11 странах Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщает Broadband TV News.

На пресс-конференции, прошедшей в Варшаве в начале этой недели, было объявлено о том, что на первом этапе в Польше канал будет доступен подписчикам платформы Cyfrowy Polsat. Также сразу после запуска канал появится в предложениях компаний Play Now и Orange, а платформа nc+ начнёт его трансляцию 1 января. Помимо этого, в Польше канал будет доступен также абонентам оператора Elsat из Силезии.

Помимо этого на пресс-конференции было объявлено о том, что 6 декабря компания Viasat World подписала ключевое соглашение с ITV Studios Global Entertainment, открывающее возможность транслировать производимый ею контент на канале Epic Drama.

Ранее в компании Viasat World сообщали о том, что канал Epic Drama будет работать в Болгарии, Венгрии, Греции, Польше, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, Украине, Хорватии и Чехии.

Более 70% контента, который планируется транслировать на канале, будет эксклюзивным. А 80% контента будет также включать права для трансляции на SVOD платформах, и это будет, главным образом, прайм-контент, выпущенный на протяжении трёх последних лет.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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