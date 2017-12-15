Компания Disney покупает активы компании 21st Century Fox. Мега-сделка поглощения приведёт к созданию мощного центра индустрии развлечений.

Компания Walt Disney Co. готовит коммерческую сделку стоимостью в 52,4 миллиарда долларов, результатом которой станет приобретение целого ряда активов медиа-империи Руперта Мердока, включая киностудию 20th Century Fox, а также целый ряд прочих студий и каналов, работающих в сфере спорта и развлечений. Сделка, заключаемая между Disney и 21st Century Fox, ознаменует собой заключение исторического союза между голливудскими тяжеловесами, а также попытку компании Disney укрепить свой ключевой бизнес в сфере ТВ- и кинопроизводства на фоне растущего натиска со стороны новых конкурентов в секторе контента.

Общая стоимость транзакции, о которой было объявлено в четверг утром, составляет 66,1 миллиарда долларов, что предполагает переход к Disney долговых обязательств компании 21st Century Fox на сумму в 13,7 миллиарда долларов. Результатом заключения сделки также станет продление генеральным директором Disney Бобом Игером контракта с компанией.

«Приобретение этой звёздной коллекции бизнес-проектов компании 21st Century Fox отображает растущий потребительский спрос на разнообразные развлечения, которые становятся всё ярче, всё доступнее и всё удобнее», – говорит Игер.

Глава корпорации 21st Century Fox Руперт Мердок, в свою очередь, отметил: «Мы чрезвычайно гордимся всеми проектами, которые нам удалось создать в рамках корпорации 21st Century Fox, и я убеждён в том, что данное слияние с компанией Disney принесёт ещё большую ценность для акционеров, по мере того, как компания Disney продолжит формировать повестку дня в захватывающей и динамичной индустрии развлечений».

Компания Disney возлагает огромные надежды на покупку значительной части активов 21st Century Fox; в компании полагают, что появление в её портфеле новых кабельных каналов, студий продакшн и прочих активов поможет ей активнее двигаться в будущее, погружаясь в сферу потоковой дистрибуции с прямым доступом к клиенту и планируя запуски новых служб в сфере спорта и развлечений в 2018 и 2019 годах соответственно.

Для обеспечения работы новых источников доходов, компания Disney расширяет инфраструктуру производства контента, приобретая 20th Century Fox – группу кабельных телеканалов, в состав которой входят FX Networks, National Geographic, а также более 300 международных телеканалов и 22 региональных спортивных телеканала. В сделку также входит 30%-ная доля Fox в компании Hulu, 50%-ная доля в Endemol Shine Group, спутниковая служба Star India и 39% принадлежащих Fox акций европейского спутникового вещателя Sky.

Заключение сделки между Disney и Fox привело к усилению слухов о том, что оставшиеся активы компании 21st Century Fox будут включены в состав News Corp. – издательской составляющей бизнес-империи Мердока, которая было выделена из сектора медиа и развлечений в отдельную структуру в 2013 году. Также, едва высохли чернила на соглашении с компанией Disney, появились слухи относительно планов Мердока осуществить транзакции, связанные с остающимися у него активами.

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