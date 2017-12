Американский инвестфонд приобрёл 20% акций индийской платформы спутникового телевидения Airtel

Нью-йоркский частный инвестиционный фонд Warburg Pincus заплатит 350 миллионов долларов за 20% акций компании Bharti Telemedia Ltd – дочерней компании крупнейшего индийского оператора телекоммуникаций Airtel, предоставляющей услуги DTH-платформы.

Компания Bharti Telemedia, предоставляющая услуги под брендом Airtel TV, является одним из трёх крупнейших в Индии провайдеров домашних развлечений – число её абонентов составляет примерно 14 миллионов. Её доход по итогам года, закончившегося 30 сентября, составил 550 миллионов долларов.

По условиям сделки 15% акций Bharti Telemedia будут проданы Warburg Pincus компанией Bharti Airtel, а оставшиеся 5% акций медиакомпании будут проданы другой аффилированной компанией.

После транзакции в собственности компании Bharti Airtel останется 80% акций медиакомпании. Сделка получила одобрение совета правления компании Airtel.

Компания Warburg Pincus была одним из первых инвесторов в Bharti. В период с 1999 по 2001 год частный инвестиционный фонд вложил в Bharti Televentures Ltd, переименованную в Bharti Airtel в 2006 году, около 300 миллионов долларов, получив прмерно 19% акций.

В 2002 году в Airtel решили вывести компанию на Бомбейскую фондовую биржу, что привело к сокращению доли Warburg в её уставном фонде на 15%, а позднее частный инвестиционный фонд постепенно вышел из числа владельцев компании. Продажа доли принесла компании Warburg примерно 1.6 миллиарда долларов – примерно в шесть раз больше вложенных инвестиций.

Компания Bharti Telemedia является третьей по величине DTH-компанией в Индии, по состоянию на июнь её доля на рынке, по данным Регуляторным органом Индии в сфере телекоммуникаций (Trai), составила 21%. В стране также работает ещё пять частных DTH-операторов – Dish TV India Ltd, Tata Sky Ltd, Videocon d2h Ltd, Sun Direct TV Pvt. Ltd и Reliance Big TV. Кроме того, государственный вещатель Doordarshan также планирует запустить собственную DTH-платформу — DD Free Dish – на которой будут представлены бесплатные каналы.

В 2016 году компания Dish TV объявила о намерениях слиться с компанией Videocon d2h, что приведёт к формированию единой компании Dish TV Videocon Ltd. Сделка ожидает утверждения регуляторных органов. Рынок DTH сильно изменился после появления таких платформ доставки контента, как Netflix, Amazon и Hotstar, которые постепенно проникают в дома горожан. Тем не менее, в Warburg, похоже, верят в то, что у DTH по-прежнему есть будущее.

