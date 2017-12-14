Украинский фильм «Инфоголик» покажут в столице Объединенных Арабских Эмиратов

Завтра, 15 декабря, в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби состоится показ украинской молодежной комедии «Инфоголик», снятой по заказу телеканала НЛО TV совместно со студией «Мамахохотала» и компанией Idea Production.

Фильм режиссеров Валентина Шпакова и Владислава Климчука будет демонстрироваться в рамках «Вечеров украинского кино в Абу-Даби», которые регулярно организовываются в столице Эмиратов украинской общиной.

Начало мероприятия назначено на 17:00 по местному времени в кафе офиса компании BP. Вход – свободный (предварительная регистрация осуществляется на фейсбук-странице Ukrainian Community in the UAE / Украинская община ОАЭ). Печенье, попкорн, чай и кофе предоставляться всем посетителям бесплатно.

Просмотр «Инфоголика» в Абу-Даби состоится при содействии директора телеканала «Украина» Виктории Корогод, директора телеканала НЛО TV и продюсера фильма Ивана Букреева, ОО «Всемирный день вышиванки» и команды фильма.

Проведение Вечеров украинского кино в Абу-Даби направлено на популяризацию Украины и отечественного кинематографа в международном сообществе ОАЭ. Показы фильмов посещают как украинские, так и иностранные резиденты Абу-Даби, Дубая и других северных эмиратов.

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