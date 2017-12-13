В итальянской провинции Южный Тироль начато отключение аналоговых FM-передатчиков

Расположенная на севере Италии провинция движется к полному переходу на цифровое радиовещание, – пишет издание Radio World.

С 1997 года общественный вещатель провинции Южный Тироль – компания RAS (название которой в итальянском языке расшифровывается как «Radiotelevisione Azienda Speciale», а в немецком – как «Rundfunk-Anstalt Südtirol») – является первопроходцем цифрового радио.

Компания, транслирующая сегодня 22 радиопрограммы в цифровом стандарте DAB+ и совсем недавно запустившая два новых передатчика – в Мелаго и Ла-Валле – объявило, что охват её DAB+ сети достиг 99.5% населения Южного Тироля.

Провинция Южный Тироль – это гористая местность вблизи итальянско-австрийской границы. Площадь провинции равна 7 400 квадратных километров, что составляет всего 2.4% территории Италии, однако, из-за сложного рельефа данного региона компании RAS потребовалось установить 212 передатчиков для обеспечения распространения всех своих трёх FM-программ — Ö1, ORF Radio Tirol и Ö3 – на регион.

Переход на цифровой стандарт DAB+ означает для RAS возможность охвата 99.5% населения провинции сигналом 22 цифровых радиопрограмм при использовании всего 84 передатчиков.

«С нашей точки зрения, DAB+ в 19 раз более эффективен, чем FM, – говорит генеральный директор RAS Георг Платтнер. – При этом операционные расходы, связанные с распространением одной программы, снижаются на 95% в сравнении с FM».

Согласно данным, имеющимся в распоряжении RAS, в большинстве семей, проживающих в Южном Тироле, имеется, по меньшей мере, один цифровой радиоприёмник. Поэтому в компании решили, что именно сейчас – самое время начать процесс отключения аналогового FM-вещания. 5 декабря компания RAS отключила первые 19 FM-передатчиков, транслировавших её «флагманские» программы, на шести передающих центрах. До конца 2018 года будет выключено ещё 22 FM-системы.

Помимо этого компания планирует прекратить инвестиции в то, что они называют «устаревшей FM технологией». Однако, для продолжения стабильной работы своих FM-сетей, компании RAS понадобится модернизировать либо заменить некоторое количество своих FM-передатчиков, многие из которых эксплуатируются уже более 30 лет. Для решения данной проблемы в компании планируют использовать выводимые из эксплуатации FM-передатчики в качестве источника запасных частей для систем, продолжающих свою работу.

«Мы являемся приверженцами развития цифровых технологий, которые способны увеличить как предложение, так и качество, позволив нам экономить электроэнергию и снизить операционные расходы», – говорит президент совета Южного Тироля Арно Компатчер.

Полный список FM-передатчиков, выведенных из эксплуатации в декабре, а также готовящихся к отключению в следующем году, можно увидеть здесь.

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