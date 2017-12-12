3G-интернет от Vodafone появился в ещё 100 населенных пунктах Украины, – говорится в пресс-релизе оператора.



Vodafone Украина продолжает расширять территорию 3G-покрытия и предоставлять доступ к скоростному мобильному интернету жителям новых городов и сел. 3G и улучшенное качество голосовых услуг стали доступны ещё 345 тысячам украинцев в 100 населенных пунктах Украины.

В частности, в центральных областях:

Киевская область: Зазимье, Фурсы, Богдановка, Озера, Мотовиловка, Крушинка, Литвиновка, Демьянцы, Дударкив, Стадница.

Зазимье, Фурсы, Богдановка, Озера, Мотовиловка, Крушинка, Литвиновка, Демьянцы, Дударкив, Стадница. Житомирская область: Народичи.

Народичи. Черкасская область: Песчаное, Вергуны, Катеринополь.

Песчаное, Вергуны, Катеринополь. Винницкая область: Теплик.

Теплик. Кировоградская область: Павлыш, Елизаветградка, Панчево, Новая Прага, Большая Виска.

Павлыш, Елизаветградка, Панчево, Новая Прага, Большая Виска. Полтавская область: Кошмановка, Веприк, Стаси, Бутенки, Бугаевка.

На севере и востоке страны:

Черниговская область: Березная, Сергеевка, Мена, Волосковцы, Макошино, Зметнев, Короп.

Березная, Сергеевка, Мена, Волосковцы, Макошино, Зметнев, Короп. Сумская область: Красная Слобода, Гребениковка.

Красная Слобода, Гребениковка. Харьковская область: Протопоповка, Грушевка, Гуты, Никополь.

Протопоповка, Грушевка, Гуты, Никополь. Донецкая область: Горняк, Гродовка.

Горняк, Гродовка. Луганская область: Меловатка, Новопсков.

На юге и востоке Украины:

Одесская область: Зализничное, Дмитровка, Васильевка, Виноградное, Ореховка, Холмское, Новосельское, Орловка, Оксамытное, Камышевка, Белолесье, Молога, Салганы, Жовтневое, Вилково, Городное, Приморское, Михайловка, Утконосовка, Теплица, Делень, Каменка, Озерное, Сафьяны, Кислица.

Зализничное, Дмитровка, Васильевка, Виноградное, Ореховка, Холмское, Новосельское, Орловка, Оксамытное, Камышевка, Белолесье, Молога, Салганы, Жовтневое, Вилково, Городное, Приморское, Михайловка, Утконосовка, Теплица, Делень, Каменка, Озерное, Сафьяны, Кислица. Николаевская область: Бузское, Прибужаны.

Бузское, Прибужаны. Херсонская область: Красное, Новогригорьевка, Раздольное, Рубанивка.

Красное, Новогригорьевка, Раздольное, Рубанивка. Днепропетровская область: Лычково, Кирово, Юрьевка, Орловщина, Новопавловка, Григорьевка, Чкалово.

Лычково, Кирово, Юрьевка, Орловщина, Новопавловка, Григорьевка, Чкалово. Запорожская область: Успеновка, Приморское, Молочанск, Новоалексеевка, Большая Знамянка, Разумовка, Марьевка.

В западных областях:

Закарпатская область: Пилипец, Изки.

Пилипец, Изки. Волынская область: Устилуг, Заболотье, Любязь.

Устилуг, Заболотье, Любязь. Львовская область: Великие Мосты, Городок.

Великие Мосты, Городок. Черновицкая область: Кадубивцы, Керстенцы, Владычна, Стрелецкий Кут, Товтры, Зеленая, Ливинцы, Путила.

Vodafone продолжает инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Украине. Инвестиции Vodafone Украина в 3 квартале 2017 составили 970 млн грн, а с момента начала строительства в 2015 г. они превысили 14 млрд грн. Основные объёмы инвестиций компании направлены на развитие сети.

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