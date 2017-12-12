3G-интернет от Vodafone появился в ещё 100 населенных пунктах Украины, – говорится в пресс-релизе оператора.
Vodafone Украина продолжает расширять территорию 3G-покрытия и предоставлять доступ к скоростному мобильному интернету жителям новых городов и сел. 3G и улучшенное качество голосовых услуг стали доступны ещё 345 тысячам украинцев в 100 населенных пунктах Украины.
В частности, в центральных областях:
- Киевская область: Зазимье, Фурсы, Богдановка, Озера, Мотовиловка, Крушинка, Литвиновка, Демьянцы, Дударкив, Стадница.
- Житомирская область: Народичи.
- Черкасская область: Песчаное, Вергуны, Катеринополь.
- Винницкая область: Теплик.
- Кировоградская область: Павлыш, Елизаветградка, Панчево, Новая Прага, Большая Виска.
- Полтавская область: Кошмановка, Веприк, Стаси, Бутенки, Бугаевка.
На севере и востоке страны:
- Черниговская область: Березная, Сергеевка, Мена, Волосковцы, Макошино, Зметнев, Короп.
- Сумская область: Красная Слобода, Гребениковка.
- Харьковская область: Протопоповка, Грушевка, Гуты, Никополь.
- Донецкая область: Горняк, Гродовка.
- Луганская область: Меловатка, Новопсков.
На юге и востоке Украины:
- Одесская область: Зализничное, Дмитровка, Васильевка, Виноградное, Ореховка, Холмское, Новосельское, Орловка, Оксамытное, Камышевка, Белолесье, Молога, Салганы, Жовтневое, Вилково, Городное, Приморское, Михайловка, Утконосовка, Теплица, Делень, Каменка, Озерное, Сафьяны, Кислица.
- Николаевская область: Бузское, Прибужаны.
- Херсонская область: Красное, Новогригорьевка, Раздольное, Рубанивка.
- Днепропетровская область: Лычково, Кирово, Юрьевка, Орловщина, Новопавловка, Григорьевка, Чкалово.
- Запорожская область: Успеновка, Приморское, Молочанск, Новоалексеевка, Большая Знамянка, Разумовка, Марьевка.
В западных областях:
- Закарпатская область: Пилипец, Изки.
- Волынская область: Устилуг, Заболотье, Любязь.
- Львовская область: Великие Мосты, Городок.
- Черновицкая область: Кадубивцы, Керстенцы, Владычна, Стрелецкий Кут, Товтры, Зеленая, Ливинцы, Путила.
Vodafone продолжает инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Украине. Инвестиции Vodafone Украина в 3 квартале 2017 составили 970 млн грн, а с момента начала строительства в 2015 г. они превысили 14 млрд грн. Основные объёмы инвестиций компании направлены на развитие сети.