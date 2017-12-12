Организация SMPTE (Общество инженеров кино и телевидения) опубликовала свод стандартов ST 2110, регламентирующих передачу профессиональных медиа через управляемые IP сети.

SMPTE ST 2110 представляет собой новый набор стандартов, устанавливающих принципы передачи, синхронизации, а также описание отдельных элементарных потоков через профессиональные IP-сети в режиме реального времени с целью живого производства, воспроизведения и организации работы других медиаприложений.

«Мир профессиональных медиа – это уникальная и сложная область, сложность которой связана с тем, что она работает в режиме реального времени, а также предусматривает высокие требования к качеству. Оба эти момента пользователи могут воспринимать как должное», — говорит президент SMPTE Мэтью Голдман, который также является вице-президентом компании Ericsson по вопросам технологий, ТВ и медиа.

«Стандартизация документов SMPTE ST 2110 даёт вещателям, продюсерам и поставщикам медиатехнологий инструменты, которые необходимы им для того, чтобы отвечать данным требованиям, работая в мире IP».

С появлением стандартов SMPTE ST 2110 весь внутренний трафик может идти через IP, и это означает, что организации смогут использовать инфраструктуру одного общего дата-центра вместо отдельных рабочих объектов для SDI- и IP-переключений и маршрутизации. В основе стандартов SMPTE ST 2110 лежат технические рекомендации Форума видеоуслуг (VSF) относительно передачи несжатых элементарных медиапотоков через IP (TR-03), которые VSF передал в SMPTE в качестве вклада в создание нового набора стандартов.

Стандарты SMPTE ST 2110 делают возможной отдельную маршрутизацию и выделение отдельных составляющих потока – аудио, видео, дополнительных данных. Такое передовое решение упрощает, к примеру, процесс добавления субтитров, телетекста, а также выполнение таких задач, как обработка нескольких звуковых дорожек и текстовых служб. Каждый отдельный поток может маршрутизироваться отдельно, объединяясь с другими потоками лишь в конечной точке. Каждая составляющая часть потока – аудио, видео и дополнительные данные (возможно наличие также нескольких потоков каждого из этих типов) – синхронизируется, что позволяет выравнивать по времени отдельные потоки, оставляя их независимыми друг от друга.

Набор новых стандартов SMPTE ST 2110 был в центре внимания панели IP Showcase, проходившей во Всемирном выставочном зале выставки SMPTE 2017, в которой помимо SMPTE участвовали Сообщество звукоинженеров (AES), Альянс IP медиа решений (AIMS), Ассоциация современных рабочих пространств для медиа (AMWA), Европейский вещательный союз (EBU), IABM, Альянс сетевых медиа (MNA) и Форум видеоуслуг (VSF). В рамках панели IP Showcase были представлены последние достижения в сфере IP-технологий для медиаиндустрии, а также было показано, каким образом набор стандартов SMPTE ST 2110 сможет улучшить работу отрасли. Продемонстрированные примеры совместимости помогли инженерам из сферы вещания/IT, директорам, продюсерам и прочим представителям индустрии понять, каким образом они смогут воспользоваться преимуществами, которые дают им стандарты SMPTE ST 2110.

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