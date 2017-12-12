ПОДЕЛИТЬСЯ

Франко-финнский консорциум разработал новое поколение спутниковых технологий, которые должны обеспечить возможность доступа к скоростному интернету в отдалённых районах. Научное качество проведенных исследований демонстрируют шесть публикаций и два патента.

Исследователи из компании Thales Alenia Space и ряда её поставщиков из Финляндии отметили высокий потенциал спутников повышенной пропускной способности (HTS) более шести лет тому. Ими был создан мощный европейский консорциум для реализации проекта Euripides MM WIN по разработке первых элементов для последующего использования в новом поколении продуктов.

«MMWIN можно рассматривать в качестве набора технологических инструментов, которые должны открыть дорогу для запуска в будущем услуг спутниковой связи высокой ёмкости, – говорит координатор проектов Thales Alenia Space Оливье Вендье. – Врачи в сельской местности, нуждающиеся в больших объёмах данных, смогут получать их даже в районах со слабо развитыми телекоммуникациями».

К работе над проектом подключились компании, представляющие всю европейскую производственную цепочку – начиная от французского промышленного гиганта Thales до небольших и средних французских и финских компаний, а также исследовательских институтов.

На фоне расширения ёмкостей Ka-диапазона, часто используемого спутниками, партнёры занялись изучением возможностей повторного использования частот и разработкой, производством и тестированием продуктов, которые могли бы быть использованы в «транспондерах» – устройствах, принимающих радиосигнал и излучающих другой сигнал – в диапазонах Q/V, которые лежат в полосе 30-50 ГГц.

Пока в компании Thales Alenia работали над спутниковыми конверторами и усилителями, группа финских компаний во главе с VTT сосредоточилась на ближней радиосвязи «точка-точка». В группе изучали возможности Группа исследовала возможности решения проблем с нежелательным излучением и повреждением материалов, используемых для создания компонентов таких устройств. На одном из этапов в отдельных керамических коннекторах, разработанных для эксперимента, появились трещины. Как следствие – пришлось изменить используемый материал.

Благодаря активному и тесному сотрудничеству, команде из 25 инженеров, технических специалистов и маркетологов удалось разработать целый ряд продуктов для своих компаний. Вендье прогнозирует, что стабильные решения будут готовы для коммерческого использования примерно к 2018-2020 году. «Мы разработали набор инструментов для следующего поколения спутников. Мы продвинулись с 3 или 4 уровня технологической готовности на 6-ой или 7-ой», заявил он, добавив, что 9-ый уровень означает готовность продукта.

Партнёры чётко убеждены в том, что им не удалось бы пройти весь проделанный путь за рекордные четыре года без обмена ценным опытом. Регулярные телеконференции и встречи, проходившие каждые шесть месяцев в различных уголках Франции и Финляндии, помогли расширить горизонты и стали основой дружеских отношений.

«Единственное место, где мы до сих пор не встречались, это север Финляндии. Просто там очень холодно!» – смеётся Вендье.

В компаниях надеются на успешный выход на растущие рынки. В отчёте, подготовленном исследовательской компанией Research&Markets, прогнозируется, что к 2025 году общие доходы от сдачи в аренду ёмкостей HTS спутников достигнут отметки в примерно 5 миллиардов долларов, а в период с 2017 по 2025 этот сектор принесёт более 30 миллиардов совокупной выручки.

Проект MM WIN заложил основы для создания общеевропейской цепочки формирования стоимости, объединяющей малые и средние предприятия, а также мощные индустриальные группы, которая позволит создавать инновационные продукты для сектора связи и пассивные компоненты для создания высокоценных продуктов для использования в сфере космической и наземной связи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox AS4
Openbox AS4
Openbox AS4
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияВ ноябре 345 тысяч украинцев получили доступ к Vodafone 3G
Следующая публикацияИлон Маск поможет превратить V-диапазон в бизнес стоимостью в 25 миллиардов долларов
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА