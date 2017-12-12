Франко-финнский консорциум разработал новое поколение спутниковых технологий, которые должны обеспечить возможность доступа к скоростному интернету в отдалённых районах. Научное качество проведенных исследований демонстрируют шесть публикаций и два патента.

Исследователи из компании Thales Alenia Space и ряда её поставщиков из Финляндии отметили высокий потенциал спутников повышенной пропускной способности (HTS) более шести лет тому. Ими был создан мощный европейский консорциум для реализации проекта Euripides MM WIN по разработке первых элементов для последующего использования в новом поколении продуктов.

«MMWIN можно рассматривать в качестве набора технологических инструментов, которые должны открыть дорогу для запуска в будущем услуг спутниковой связи высокой ёмкости, – говорит координатор проектов Thales Alenia Space Оливье Вендье. – Врачи в сельской местности, нуждающиеся в больших объёмах данных, смогут получать их даже в районах со слабо развитыми телекоммуникациями».

К работе над проектом подключились компании, представляющие всю европейскую производственную цепочку – начиная от французского промышленного гиганта Thales до небольших и средних французских и финских компаний, а также исследовательских институтов.

На фоне расширения ёмкостей Ka-диапазона, часто используемого спутниками, партнёры занялись изучением возможностей повторного использования частот и разработкой, производством и тестированием продуктов, которые могли бы быть использованы в «транспондерах» – устройствах, принимающих радиосигнал и излучающих другой сигнал – в диапазонах Q/V, которые лежат в полосе 30-50 ГГц.

Пока в компании Thales Alenia работали над спутниковыми конверторами и усилителями, группа финских компаний во главе с VTT сосредоточилась на ближней радиосвязи «точка-точка». В группе изучали возможности Группа исследовала возможности решения проблем с нежелательным излучением и повреждением материалов, используемых для создания компонентов таких устройств. На одном из этапов в отдельных керамических коннекторах, разработанных для эксперимента, появились трещины. Как следствие – пришлось изменить используемый материал.

Благодаря активному и тесному сотрудничеству, команде из 25 инженеров, технических специалистов и маркетологов удалось разработать целый ряд продуктов для своих компаний. Вендье прогнозирует, что стабильные решения будут готовы для коммерческого использования примерно к 2018-2020 году. «Мы разработали набор инструментов для следующего поколения спутников. Мы продвинулись с 3 или 4 уровня технологической готовности на 6-ой или 7-ой», заявил он, добавив, что 9-ый уровень означает готовность продукта.

Партнёры чётко убеждены в том, что им не удалось бы пройти весь проделанный путь за рекордные четыре года без обмена ценным опытом. Регулярные телеконференции и встречи, проходившие каждые шесть месяцев в различных уголках Франции и Финляндии, помогли расширить горизонты и стали основой дружеских отношений.

«Единственное место, где мы до сих пор не встречались, это север Финляндии. Просто там очень холодно!» – смеётся Вендье.

В компаниях надеются на успешный выход на растущие рынки. В отчёте, подготовленном исследовательской компанией Research&Markets, прогнозируется, что к 2025 году общие доходы от сдачи в аренду ёмкостей HTS спутников достигнут отметки в примерно 5 миллиардов долларов, а в период с 2017 по 2025 этот сектор принесёт более 30 миллиардов совокупной выручки.

Проект MM WIN заложил основы для создания общеевропейской цепочки формирования стоимости, объединяющей малые и средние предприятия, а также мощные индустриальные группы, которая позволит создавать инновационные продукты для сектора связи и пассивные компоненты для создания высокоценных продуктов для использования в сфере космической и наземной связи.

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