Украинский дистрибьютор контента для телевизионных, цифровых (Digital), наружных (outdoor, indoor) прав МК-Дистрибьюшн (входит в состав МК Медиа Групп, Украина) заключил ряд сделок с телеканалами, дистрибьюторами и провайдерами IFE («inflight entertainment» – развлечения в полете), продавая передачи украинского производства. Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе компании.



Один из ведущих европейских дистрибьюторов Mobibase (Франция), занимающийся распространением ТВ-контента для просмотра на различных мобильных устройствах ТВ/VOD, подписал контракт с MK-Distribution на приобретение мобильных и OTT-прав. Две передачи теперь будут транслироваться в странах MENA и Пакистане: «CoolLook» (350×12 мин, советы по благополучию и красоте в четырех областях: макияж, фитнес, прическа и маникюр) и «LunchBox» (140×7 минут, кулинарное шоу с простыми идеями для вкусного и компактного обеда, который можно взять с собой).

Мегафон, российская телекоммуникационная компания, оператор сотовой и фиксированной связи, выбрал из каталога МК-Дистрибьюшн познавательные передачи для детей «Уроки Тетушки Совы» («Multipedia») и несколько межпрограмм: «Секретный ингредиент» (100х3 мин, кулинария), «Мир в картинках» (100х5 мин, видео-путеводитель по разным городам мира).

Семейный канал «+ TV» (белорусский медиа-холдинг БЕЛВИАСАТ) будет транслировать несколько кулинарных шоу («Чайное настроение» 50х2 мин, «Секретный ингредиент» 100х3 мин), «CoolLook »350х12 мин и новогоднюю передачу «Завтра Новый Год» (версия на английском «Anyday Holiday» (26 эпизодов о традициях празднования Нового Года и Рождества в разных странах).

Мы любим не отрываться от развлечений даже во время путешествий. Во время полета пассажиры авиакомпаний склонны смотреть короткие видеоролики (конечно, без учета художественных фильмов и анимации). Компания Global Eagle Entertainment приобрела у МК-Дистрибьюшн для пассажиров Air Europa передачу «День карвинга» (100х3 мин), где поэтапно выполняются необычные техники художественной резки фруктов и овощей. Ирландский поставщик контент-услуг Inflight Dublin выбрал для авиакомпаний «AirAstana» и Norwegian Air Shuttle помимо кулинарных передач короткие видео об искусстве «RE:Art» (100х3 мин). На дисплеях теперь можно будет понаблюдать, как художник карандашом воссоздает известные шедевры художников мира.

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