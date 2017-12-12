Илон Маск поможет превратить V-диапазон в бизнес стоимостью в 25 миллиардов долларов

В отчёте, подготовленном компанией Northern Sky Research (NSR), говорится, что к 2030 году частотный спектр в практически неиспользуемом сегодня V-диапазоне сможет принести спутниковой индустрии совокупный доход в размере почти 26 миллиардов долларов (22 миллиарда евро).

В качестве одного из возможных вариантов использования данного спектра называется проект, предложенный миллиардером Илоном Маском, который предполагает использование спутникового V-диапазона (полоса 40-75 ГГц), предусматривает запуск на орбиту 7518 спутников, которые будут вращаться вокруг Земли на «сверхнизкой орбите».

Другие схемы, также предполагающие использование частот V-диапазона, были предложены такими компаниями как Boeing, OneWeb, SES/O3b, Telesat из Канады и Thales Alenia из Франции. Теоретически использование V-диапазона для передачи сигнала – которая может быть сверхсфокусированной – позволит предложить пользователю или наземному хабу доступ к интернету на скорости в несколько гигабит в секунду.

Согласно данным исследования NSR, потенциальная база для ключевых вертикалей может к 2030 году составить до 2.6 миллиона активных точек доступа к службам V-диапазона, что принесёт индустрии 25.8 миллиарда совокупного дохода. Данный рынок является теоретическим, отмечают в NSR. «Тем не менее, существует возможность того, что игроки рынка, изучающие в настоящее время перспективы использования V-диапазона, могут подумать о возможности запуска программ для удовлетворения спроса на передачу терабитов информации ежесекундно. Запрос на передачу пяти терабитов в секунду может стать реальностью в промежутке с 2023 до 2030 года. И это – не считая сектора мобильной, правительственной и военной связи, а также ряд других сегментов, приносящих большие прибыли».

«В реальности не всё обстоит так хорошо, как кажется на первый взгляд, – отмечают в NSR. – Нам предстоит решить множество проблем, затрагивающих данный рынок, начиная с вопросов лицензирования, возможностей выхода на рынки ключевых стран, разработки антенн и прочего оборудования, решения проблем затухания сигнала во время дождя до завоевания репутации и разработки механизмов дистрибуции», — говорит автор отчёта, директор отдела исследований в NSR Хосе Дель Розарио. Успех на рынке и возможности его завоевания также зависят от чёткой стратегии выхода на рынок и конкурентных преимуществ, которые сможет предложить V-диапазон для успешного соперничества с прочими частотными диапазонами, борющимися за тот же рынок. V-диапазон является лишь одной из платформ, нацеленных на одни и те же ключевые сегменты рынка, и, несмотря на существующие технические отличия, развитие технологий может и должно выровнять, если не улучшить его технические показатели в сравнении с существующими решениями».

«Хорошей новостью для желающих работать с V-диапазоном является тот факт, что каждый оператор спутников GEO-HTS и спутников, не относящихся к данной категории, должен решать аналогичные проблемы. В каком-то смысле все находятся в примерно одинаковых условиях, и, несмотря на то, что V-диапазон до сих пор находился практически вне игры, у него имеются весьма неплохие шансы для того, чтобы конкурировать с прочими частотными платформами. Стоит также отметить и тот факт, что многие игроки рынка LEO-HTS, делающие упор на использование Ku- и Ka-диапазона, подали также заявки и на лицензии для V-диапазона, которые должны дополнить спектр их возможностей», – добавляют в NSR.

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