Десять ведущих европейских операторов заработали во II квартале 51 млрд евро

Согласно свежим аналитическим данным, имеющимся в распоряжении компании Dataxis, по итогам второго квартала тремя ведущими телекоммуникационными группами по объёму полученной выручки стали компании Deutsche Telekom, Vodafone и Telefonica.

По итогам второго квартала 2017 года выручка десяти ведущих операторов составила 51 миллиард евро, – говорится в отчёте Dataxis.

На долю пяти телекоммуникационных групп в Европе пришлось почти 70% от всей выручки по итогам второго квартала 2017 года (в размере 51 миллиарда евро) – или же 36 миллиардов евро. Оставшиеся 30% от общей квартальной выручки по итогам второго квартала 2017 года разделили между собой следующие пять телекоммуникационных групп – TIM Italy, Sky, Altice, Liberty Global и Telenor.

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