Спутник ViaSat-2 прибыл на геостационарную орбиту, откуда будет оказывать услуги в Ka-диапазоне

Принадлежащий компании ViaSat Inc. спутник ViaSat-2 прибыл на геостационарную орбиту и переведён в нормальный режим работы на орбите, – заявили в компании.

В настоящее время уже начато тестирование спутника на орбите, что является ключевым этапом в преддверии его использования для реализации программы по обеспечению широкополосного доступа на борту воздушных суден.

В частности, во время орбитальных испытаний пройдёт первый сквозной тест систем, в рамках которого спутник ViaSat-2 будет вести передачу и приём данных, работая в связке с новой наземной инфраструктурой Viasat. Спутник, работающий на частотах Ka-диапазона, должен будет увеличить пропускную способность системы, в которой уже работает спутник ViaSat-1, в два раза, добавив более 300 гбит/сек дополнительной ёмкости. Помимо этого, спутник также должен в семь раз расширить зону покрытия сигналом широкополосного Интернета.

Уже спустя несколько дней после того, как спутник достиг геостационарной орбиты, в компании ViaSat сообщили о факте установления связи с аппаратом и возможности успешно передавать данные на спутник и получать данные оттуда. Это стало первой демонстрацией мощности и гибкости спутника.

«Создание системы спутника ViaSat-2 стало результатом долгих лет упорной работы и желания вывести на рынок спутниковую платформу, которая позволила бы обеспечивать полноценной высокоскоростной широкополосной связью многих людей, расширив при этом географические рамки охвата, – говорит председатель правления и генеральный директор ViaSat Марк Данкберг. – Мы ещё на один шаг приблизились к вводу спутника ViaSat-2 в эксплуатацию».

Окончание орбитальных тестов и ввод спутника ViaSat-2 в коммерческую эксплуатацию намечены, согласно информации от компании ViaSat, на февраль 2018 года. В процессе эксплуатации спутник будет обеспечивать услугами современной связи и доступа в Интернет жилой сектор, предприятия, правительственные организации, а также пассажиров авиарейсов.

Спутник ViaSat-2 был запущен ракетой компании Arianespace с космодрома Куру, Французская Гвиана, в июне текущего года.

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