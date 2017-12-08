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Спутник ViaSat-2 прибыл на геостационарную орбиту, откуда будет оказывать услуги в Ka-диапазоне

Борис Скуратовский
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Спутник связи eutelsat

Принадлежащий компании ViaSat Inc. спутник ViaSat-2 прибыл на геостационарную орбиту и переведён в нормальный режим работы на орбите, – заявили в компании.

В настоящее время уже начато тестирование спутника на орбите, что является ключевым этапом в преддверии его использования для реализации программы по обеспечению широкополосного доступа на борту воздушных суден.

В частности, во время орбитальных испытаний пройдёт первый сквозной тест систем, в рамках которого спутник ViaSat-2 будет вести передачу и приём данных, работая в связке с новой наземной инфраструктурой Viasat. Спутник, работающий на частотах Ka-диапазона, должен будет увеличить пропускную способность системы, в которой уже работает спутник ViaSat-1, в два раза, добавив более 300 гбит/сек дополнительной ёмкости. Помимо этого, спутник также должен в семь раз расширить зону покрытия сигналом широкополосного Интернета.

Уже спустя несколько дней после того, как спутник достиг геостационарной орбиты, в компании ViaSat сообщили о факте установления связи с аппаратом и возможности успешно передавать данные на спутник и получать данные оттуда. Это стало первой демонстрацией мощности и гибкости спутника.

«Создание системы спутника ViaSat-2 стало результатом долгих лет упорной работы и желания вывести на рынок спутниковую платформу, которая позволила бы обеспечивать полноценной высокоскоростной широкополосной связью многих людей, расширив при этом географические рамки охвата, – говорит председатель правления и генеральный директор ViaSat Марк Данкберг. – Мы ещё на один шаг приблизились к вводу спутника ViaSat-2 в эксплуатацию».

Окончание орбитальных тестов и ввод спутника ViaSat-2 в коммерческую эксплуатацию намечены, согласно информации от компании ViaSat, на февраль 2018 года. В процессе эксплуатации спутник будет обеспечивать услугами современной связи и доступа в Интернет жилой сектор, предприятия, правительственные организации, а также пассажиров авиарейсов.

Спутник ViaSat-2 был запущен ракетой компании Arianespace с космодрома Куру, Французская Гвиана, в июне текущего года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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