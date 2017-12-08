Впервые в истории: как украинский хостер заблокировал доступ к пиратскому контенту

ЧТО ПРОИЗОШЛО

StarLight Digital[1], как представитель правообладателя, регулярно проверяет интернет на наличие пиратских копий своего контента. Недавно они обнаружили сайт на домене otdel44.io.ua, который нелегально размещал аудиовизуальный контент медиагруппы. Дмитрий Левин, руководитель отдела мониторинга контента StarLight Digital: «На сайте otdel44.io.ua не было никаких контактов. Поэтому мы проверили данные о владельце сайта на сервисе WhoIs». WhoIs – система, предоставляющая публичный доступ к информации о доменном имени и его администраторе. Администратором доменного имени оказалась ООО “ВОЛЯ-Кабель”». Напомним, недавно был принят «Закон о государственной поддержке кинематографии в Украине», где четко прописан механизм борьбы с пиратами в таком случае. Адвокат со стороны правообладателя должен выйти на связь с сайтом. Для этого отправить ему электронное письмо с описанием нарушения, предоставив все документы на контент и предложив либо использовать легальный плеер, либо удалить контент. Если сайт не отвечает или при ответе не идентифицирует себя в объеме, достаточном для подачи в суд, правообладатель должен обратиться к хостеру этого сайта. Направить ему требование заблокировать доступ к нелегальному контенту, предоставив все доказательства прав на контент. Так как на сайте otdel44 контактных данных не было вообще, правообладатель написал хостеру, компании ВОЛЯ. Дмитрий Левин: «На имя хостинга было отправлено официальное заявление о прекращении нарушения, допущенного владельцем веб-сайта otdel44.io.ua. ООО “ВОЛЯ-Кабель” отреагировала быстро на наше обращение. Сайт был заблокирован».

ПОЗИЦИЯ «ВОЛИ»

Так как это первый известный нам прецедент на рынке, мы обратились к хостеру и спросили, как это было, совпала ли практика с ожиданиями. «Мы постоянно ведем переговоры с медиагруппами и неоднократно заявляли о своей категоричной позиции в вопросах легальности, для нас использование пиратского контента – неприемлемо, – прокомментировали в компании ВОЛЯ. – Мы любим конкуренцию, для нас это вызов и мотивация. Но невозможно честно конкурировать, если некоторые участники играют “не по правилам” (размещают пиратский контент). Поэтому мы активно поддерживаем законодательные инициативы, нацеленные на регулирование отношений на рынке». Достаточно традиционный комментарий. Но главное – действия. Закон работает. Мы решили спросить других хостеров, как бы они себя повели в подобной ситуации.

А КАК ОСТАЛЬНЫЕ?

Мы поинтересовались у пяти крупных хостинг-провайдеров Украины, поступали ли к ним заявки с подобными требованиями правообладателей. И если это произойдет, какими будут их действия. «Из всех обращений, которые к нам поступают, это – самые простые по своему решению, так как процедура их обработки четко прописана законом», – комментирует Директор ООО «Хостинг Украина» Илья Руденко. Однако Илья не думает, что к ним поступят подобные обращения: «Мы с самого начала своей работы не позволяли размещать торрент-трекеры, файлообменники, онлайн-кинотеатры, сайты с пиратским софтом и музыкой. Поэтому у нас таких сайтов быть не должно». Еще один хостинг-провайдер – «Датагруп» – написал нам, что к ним с подобными заявлениями также пока не обращались. Но допускают, что это может произойти. В таком случае: «осуществлялись бы меры по проверке информации с привлечением специалистов Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, а в случае подтверждения – прекращение работы этих ресурсов в рамках действующего законодательства, на основании постановлений судебных органов Украины». Также «Датагруп» подчеркнула, что «компания осуществляет свою деятельность исключительно в рамках действующего законодательства Украины» и «реализует в пределах компетенции государственную политику по блокированию пиратских ресурсов». Остальные игроки рынка, к которым мы обратились за комментарием (компании «Колокол» и «Адамант-ДС») воздержались от ответа. Написали запрос компании

«Imena.ua / MiroHost», но никакого ответа тоже не получили.

МИРОВОЙ ОПЫТ

Правообладатели привлекают хостеров к защите прав интеллектуальной собственности во всем мире. Правда, с переменным успехом. Владельцы авторских прав в Швеции настаивают на жестких мерах против онлайн-пиратства. Их аргументы – хостеры зарабатывают сотни миллионов долларов от такого злоупотребления. Местный интернет-провайдер Bahnhof отвергает эту претензию и говорит, что не собирается брать на себя роль «пиратской полиции». Джон Карлунг, генеральный директор Bahnhof: «Это чистая чепуха… Наша задача – обеспечить свободное движение в интернете, мы не полиция пиратов. Мы информируем пользователей о небезопасных сайтах, и будем продолжать делать это, без вмешательства правообладателей». Иногда хостеров привлекают к борьбе с пиратством через суд. Таким примером является решение в пользу Ассоциации кинофильмов (MPA) в Коммерческом суде Дублина. Ирландские суды заставили хостеров блокировать доступ к нелегально размещенному контенту. Судебные разбирательства велись против 9 интернет-провайдеров. Стэн Маккой, президент и управляющий директор MPA в Европе, Ближнем Востоке и Азии: «В Ирландии – фантастическая киноиндустрия, создающая тысячи рабочих мест. И важно, чтобы мы защищали ее от коррумпированных провайдеров, зарабатывающих на краже и незаконной продаже контента… Вот почему творческое сообщество во всем мире должно работать вместе, чтобы решить эту проблему», – сказал Маккой. А вот как хостеры привлекаются к борьбе с пиратством футбольных чемпионатов. Недавно британский суд обязал хостеров предотвратить незаконную ретрансляцию игр Премьер-лиги в сезоне 2017-2018. Хостеры заблокирует тысячи IP-адресов серверов, которые были пойманы на нелегальной трансляции футбольных матчей Премьер-лиги. Южноафриканская федерация против нарушения авторских прав (SAFACT) попросила хостеров заблокировать доступ к пиратским сайтам. SAFACT проинформировала Ассоциацию поставщиков интернет-услуг Южной Африки (ISPA) о том, что готова идти в суд, если интернет-провайдеры не сделают шаг навстречу. В ответ провайдеры заявили о технических проблемах с блокировкой некоторых доменов. Во-первых, из-за Cloudflare, который позволяет скрывать IP-адреса сайтов. Во-вторых, из-за технической подкованности пользователей торрент-сайтов. Они умеют обходить большинство фильтров от местных интернет-провайдеров , используя VPN. Ассоциации американских правообладателей MPAA (кинопроизводители) и RIAA (звукозаписывающие компании) придерживаются позиции, что хостеры должны действовать в соответствии с Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Правообладатели США планируют вести политику «добровольных и совместных усилий» с провайдерами и попросили законодателей обновить DMCA. Это позволит интернету быть более открытым, но, в то же время, руководствоваться более строгими правилами. Правилами, требующими, чтобы хостеры блокировали нелегальный контент. Теперь каждому хостеру нужно пройти госрегистрацию до 31 декабря 2017 года. А также указать на своем сайте (и обновлять при необходимости) контактную информацию, чтобы получать уведомления о нарушителях авторских и смежных прав. Антипиратская компания Rightscorp фиксирует IP-адрес распространителей нелегального контента. Затем отправляет уведомления их интернет-хостерам. Rightcorp также инициирует штрафование хостерами пиратским сайтам. Это может иметь форму приостановки доступа к контенту или экрана с предупреждением и перенаправления на сайт оплаты штрафа.

BACK TO UKRAINE

В связи с последней активностью правообладателей в Украине, многие сайты-пираты переехали хоститься за рубеж. «Но это и неплохо, – говорит Катерина Федорова, руководитель антипиратской инициативы “Чистое небо”. – Для пирата становится дороже транслировать контент в Украину, его финансовая модель ослабляется. Теперь наша задача – привлечь рекламодателей к тому, чтобы ослабить ее и с другой стороны. Не давать таким сайтам рекламных бюджетов». В дальнейшем планируется сотрудничество с ассоциациями других стран, чтобы «спрятаться» стало совсем невозможно, добавляет Катерина Федорова.

Авторы: Ольга Михайленко и Ольга Ваганова

[1] Медиахолдинг StarLight Media Group, в который входят телеканалы СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, ОЦЕ.

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