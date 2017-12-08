Три общенациональных телеканала Общественного – UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА и UA: КРИМ – в понедельник, 11 декабря, начинают вещание в формате 16:9. Об этом говорится на сайте 1tv.com.ua.

С переходом на широкоэкранное вещание каналы также частично обновят графическое оформление.

Такие изменения станут ещё одним шагом на пути перехода Общественного к вещанию в формате HD (High Definition), – говорится в сообщении.

«Для телеканала, которому государство в течение последних почти 6 лет не выделяет денег на технику, – это очень серьезный рывок вперёд. Последний раз, когда мы подсчитали бюджет перехода на 16: 9, он был большим 500 тыс долларов. А воплощаем сейчас этот переход вообще без помощи государства. Новый бюджет удалось сделать меньше – все стало немного дешевле, чем 5 лет назад, мы подключили больше «мозгов». Но больше всего, на самом деле, нам помогло сотрудничество с грантодателями. Иначе мы бы не сдвинулись с места в этом направлении, – говорит председатель правления ПАО «НСТУ» Зураб Аласания. – В течение последних двух лет сразу несколько грантодателей внесли вклад в наше оборудование – это и Посольство США, и Deutsche Welle, и Совет Европы. Вот так мы постепенно набрали необходимое количество камер, которые снимают в формате 16: 9».

Изменение формата трёх указанных телеканалов не является одномоментным, а продиктовано тестовым период. Сначала, в октябре, на формат 16:9 был переведён комплекс новостей. За это время отрабатывались все организационные трудности переходного периода.

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