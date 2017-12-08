Программы спутниковой аудио-платформы SiriusXM Radio стали доступны владельцам приставок Apple TV 4-го поколения и Apple TV 4K. Доступ к платформе обеспечивает установка специального приложения SiriusXM, однако, для его работы вам, разумеется, потребуется оформить подписку на услуги компании Sirius. Подписчики платформы получают доступ к более чем 200 часов аудиоконтента различных каналов, в частности – к новостям, ток-шоу, комедийным, музыкальным, спортивным и прочим программам и передачам. Как и в случае с другими платными аудиослужбами, на платформе отсутствует реклама.

Платформа SiriusXM Radio, которая в первую очередь известна в качестве службы спутникового радио для совместимых автомобильных приёмников, представляет специализированные эксклюзивные нишевые музыкальные каналы и каналы с музыкой определённых исполнителей. Владельцы приставок Apple TV при помощи своих устройств и приложений Sirius получат доступ к тому, что в компании Sirius называют «концептуальными каналами».

Среди них, в частности, такие каналы, как SiriusXM Chill, The Coffee House, Road Trip Radio и ряд других. В приложении также имеется опция MySXM, дающая возможность персонализированного выбора музыкальных и комедийных каналов, а также возможность доступа к услуге SiriusXM On Demand, которая представляет собой библиотеку с архивом контента.

Пользователи могут создавать списки избранных каналов и работать с ними, что облегчит им впоследствии выбор любимых программ и каналов. Если перед этим пользователь слушал программу с платформы SiriusXM на другом устройстве, то, включив Apple TV и запустив соответствующее приложение, он сможет продолжить прослушивания с того места, на котором он остановился. В компании Sirius также заявили о том, что интерфейс приложения был «заточен» специально под Apple TV.

В качестве специального рождественского предложения компания SiriusXM предлагает возможность оформления полугодовой подписки на доступ к потоковым трансляциям всего за 30 долларов.

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