Верховный суд Японии своим постановлением обязал японских владельцев телевизоров платить местному общественному вещателю NHK «абонентскую плату за приём». До сих пор подобные платежи, в принципе, считались обязательными, однако многие их игнорировали, — пишет газета Wall Street Journal.

Частный случай, ставший основанием для судебного производства, был связан с нежеланием одного из японских телезрителей перечислять вещателю абонплату на основании того факта, что, по его мнению, компания NHK проявляет предвзятость в своих программах. Адвокат данного телезрителя утверждал, что у NHK нет законных оснований требовать перечисления абонплаты, ибо, по его мнению, компания может лишь просить об этом зрителей. Также, по мнению адвоката, требование платить абонплату является нарушением Конституции, так как сам факт её уплаты является актом заключения контракта, а каждый человек вправе сам решать – следует ли ему заключать контракт или нет.

Стоимость лицензии, дающей право принимать телепрограммы из наземного эфира, составляет 13 990 японских иен (105 евро). Лицензия стоимостью 25 320 японских иен даёт возможность принимать программы, как из наземного эфира, так и со спутника.

Действие норм Закона Японии о телерадиовещании (принятого в 1950 году) распространяется на всех жителей Японии, независимо от их подданства. Компания NHK, учреждённая в соответствии с данным Законом, является общественным вещателем, действует за счёт абонентской платы за приём телепрограмм, которая взимается со всех телезрителей, проживающих в стране. Исходя из этого, каждый обладатель телевизора, живущий в Японии, обязан, согласно данному Закону, заключить с компанией NHK Контракт на приём телепрограмм и выплачивать за это установленную абонплату, утверждают в NHK.

Верховный суд Японии голосами 15 судей постановил, что Закон о телерадиовещании от 1950 года является конституционным и справедливым. Ответчика обязали выплатить задолженность по абонплате с 2006 года, который был установлен в качестве даты покупки им телевизора.

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