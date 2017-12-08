Подписчики OLL.TV получат доступ к видеотеке международных онлайн-кинотеатров

С 6 декабря сервис интерактивного телевидения OLL.TV значительно расширяет предложение VOD контента совместно с международным онлайн-кинотеатром IVI. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе OLL.TV.

Зрители получат возможность смотреть объединённую видеотеку OLL.TV+IVI в пакете Киноман за 39 гривен в месяц. Более 15 000 фильмов и сериалов со всего мира – отличное дополнение к лучшему телевизионному предложению на рынке Украины.

Этим совместным проектом OLL.TV начинает программу интеграции лучших контентных предложений украинских и международных игроков на своей платформе.

«Контент – однозначно главная составляющая успеха любого ОТТ сервиса. Всё остальное уже на втором плане и является необходимым продолжением качественного контентного ассортимента. Можно пытаться решать все контентные задачи самостоятельно и это наиболее оправдано в случае с эксклюзивным контентом. А можно гибко сочетать подходы – эксклюзивное плюс широкий ассортимент качественного и востребованного, собранные в одном сервисе для удобства просмотра. OLL.TV идёт именно таким путём, стремясь к самому уникальному в ТВ и широкому выбору в VOD. Теперь – совместно с новыми партнёрами», – говорит Алексей Куракин, директор по развитию бизнеса «Медиа Группа Украина».

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