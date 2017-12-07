В Японии продемонстрировали работу 5G в поезде, который двигался со скоростью 100 км/час

Японский оператор KDDI и компания Samsung Electronics недавно продемонстрировали работу технологии 5G в поезде, который двигался со скоростью 100 километров в час. Эксперимент проводился на перегоне, где расстояние между станциями составляло примерно 1,5 км. Во время демонстрации компаниям удалось добиться успешной передачи данных как в нисходящем, так и в восходящем канале, а также достичь пиковой скорости в 1,7 Гбит/сек.

Испытания проходили с 17 по 19 октября в японском городе Саитама вблизи Токио. Для проведения тестов было применено комплексное предкоммерческое 5G-решение от компании Samsung, в рамках которого использовался 5G-маршрутизатор (CPE), модуль радиодоступа, виртуальная RAN сеть и виртуальное ядро.

В процессе демонстрации был сделан акцент на новых возможностях, которые должны появиться после внедрения технологии 5G. В частности, речь идёт о высокой пропускной способности, низкой степени задержки и возможности передавать огромные массивы информации и подключения большого количества терминалов, что указывает на то, что данная услуга принесёт массу огромных преимуществ операторам и пассажирам скоростных поездов. Это может открыть дорогу для организации качественных транзитных каналов для сетей Wi-Fi в вагонах, предоставления пассажирам развлекательного и информационного контента, дополнительных аналитических данных, а также увеличения степени безопасности.

Помимо успешной передачи данных в нисходящем и восходящем каналах на скорости более 100 км/час, через установленный в вагоне CPE было получено 8K видео, а также была опробована возможность отправки 4K видео, снятого при помощи камеры, установленной в поезде.

«Сотрудничество с Samsung открыло перед KDDI возможность внедрения новой вертикальной 5G модели бизнеса, в частности – предоставления услуг связи в скоростных поездах. Технология 5G может вывести связь на железной дороге на качественно новый уровень, а сегодняшняя успешная демонстрация возможности использования технологии в условиях повседневной жизни в любых местах – будь то поезд или железнодорожная станция – указывает на то, что коммерциализация 5G – не за горами», – говорит старший управляющий директор KDDI Йошиаки Учида.

В KDDI озвучивают желание начать коммерческое использование новой технологии уже к 2020 году.

«Потенциал, заложенный в 5G, способен кардинально изменить нашу повседневную жизнь, – говорит президент и глава отдела сетевых технологий в компании Samsung Electronics Йоунгки Ким. – Успех сегодняшней демонстрации стал результатом проведения нами и компанией KDDI совместных исследований, которые мы планируем продолжать, исследуя работу сетей нового поколения и возможные практические варианты их использования. В частности, мы планируем исследовать возможности использования различных частотных спектров и технологий, а также новые бизнес-модели и работу новых приложений».

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